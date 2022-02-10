Лидер курганской ЛДПР рассказал о состоянии Жириновского

Курганское отделение ЛДПР провело флешмоб с пожеланием здоровья Жириновскому Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Владимир Жириновский идет на поправку, уже работает с документами и передает активистам и депутатам ЛДПР задания через своих помощников. Об этом URA.RU рассказал руководитель курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин.

«Владимир Вольфович идет на поправку, уже работает с документами и передает активистам и депутатам ЛДПР задания через своих помощников. Но в изоляции, без общения с единомышленниками и друзьями, находиться непросто. Мы поддерживаем нашего #ВВЖ всей страной!» — написал Юрий Ярушин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В разговоре с корреспондентом URA.RU Ярушин отметил, что ссылается на официальную информацию ЛДПР. «У нас была видеоконференцсвязь с Москвой. Этот вопрос обсуждали. Говорили также о появлении неких активистов, которые льют грязь на лидера партии. В Кургане таких фактов не было. Мы провели флешмоб, пожелали здоровья Владимиру Вольфовичу и еще пожелаем», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что 9 февраля стало известно о том, что Жириновский оказался в больнице из-за заражения коронавирусной инфекцией. Позже выяснилось, что госпитализирован он был 2 февраля. Информацию подтвердил Минздрав РФ. По данным ведомства, лидер партии заразился «Омикроном», и ему оказывается вся необходимая помощь. Другие источники сообщают, что он находится на аппарате ИВЛ. Президент РФ Владимир Путин уже выразил политику поддержку, пожелав здоровья.

Курганское отделение ЛДПР поддержало флешмоб в поддержку Владимира Жириновского фото: страница Юрия Ярушина во «ВКонтакте»

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