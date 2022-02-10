В Кургане обсуждают отставку чиновницы, переехавшей из ХМАО

В Кургане обсуждают возможную отставку Анастасии Золотухиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник главного управления соцзащиты населения Курганской области Анастасия Золотухина в ближайшее время может уйти в отставку. У нее заканчивается срок контракта, сообщили URA.RU источники, близкие к властям региона. Чиновница работает в ведомстве с 2020 года, до этого она жила в Ханты-Мансийском автономном округе.

«В правительстве ищут замену Золотухиной. У нее кончается контракт, продлевать его не будут. В главном управлении соцзащиты будет новый руководитель», — рассказал один из инсайдеров.

Дозвониться до Золотухиной URA.RU не удалось. В ее приемной сказали, что чиновницы нет на месте. В пресс-службу областного правительства направлен запрос.

Золотухина стала заместителем начальника главного управления соцзащиты в феврале 2020 года. До этого она была начальником филиала центра социальных выплат в Нижневартовске (ХМАО), а в конце 2019 года претендовала на должность директора департамента соцразвития ХМАО. В декабре 2020 года чиновницу назначили начальником главного управления соцзащиты населения. В январе источники URA.RU заявляли, что губернатор Вадим Шумков не доволен работой социального блока правительства. В частности, у него были замечания к работе Золотухиной.