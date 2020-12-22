Экс-чиновница из ХМАО получила новый пост в Кургане

Переехавшая из Нижневартовска в Курган чиновница пошла на повышение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Начальником главного управления соцзащиты населения Курганской области назначена Анастасия Золотухина, которая до этого была заместителем руководителя этого ведомства. В начале года чиновница переехала в Курган из Нижневартовска (ХМАО).

«С 22 декабря 2020 года распоряжением губернатора Вадима Шумкова на должность начальника главного управления социальной защиты населения Курганской области назначена Анастасия Золотухина», — сообщает пресс-служба главы региона. Отмечается, что Золотухина окончила экономический и юридический факультеты Южно-Уральского государственного университета.

Должность начальника главного управления соцзащиты стала вакантна в сентябре, когда занимавшая ее Юлия Козлова ушла в отставку по собственному желанию. Золотухина стала заместителем начальника управления в феврале 2020 года. До этого она была начальником филиала центра социальных выплат в Нижневартовске, а в конце 2019 года претендовала на должность директора департамента соцразвития ХМАО. Сразу после этого назначения Золотухиной прочили должность начальника главного управления соцзащиты населения.