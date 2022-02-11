Экс-главу Челябинского района отправили в СИЗО

Виктора Чистякова взяли под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного в Челябинске и обвиняемого в получении взятки экс-главу Ашинского района Виктора Чистякова взяли под стражу сроком на два месяца. Такое решение принял 12 февраля Ашинский городской суд, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый взят под стражу на два месяца», — уточнили в ведомстве.

Чистякова задержали 10 февраля в Челябинске. Его обвинили в получении крупной взятки в 2018 году. 12 февраля его перевезли в следственный отдел Аши. Свою вину он не признает.

Чистяков руководил Ашинским районом с 2010 по 2015 годы. После истечения срока полномочий область не стала ему оказывать поддержку для выдвижения на новый срок. Главой района Виктор Лукьянов. Чистяков остался в администрации на должности заместителя и был уволен после смены власти.

По версии следствия, Чистяков занимая должность замглавы в 2018 году получил крупную взятку от коммерсанта за содействие в получение контракта при строительстве очистных в поселке Кропачево. Его вызвали в Челябинск в СК и задержали. Дело возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона при оперативном сопровождении ГУ МВД.