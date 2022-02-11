Зюганова положили в больницу

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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов был госпитализирован Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики. Об этом сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как «в силу своей должности он контактирует со многими людьми», кроме того, «в последнее время у него были признаки простудного заболевания», рассказал Ющенко «Интерфаксу». По его словам, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер КПРФ будет выписан.

В то же время, как передает Mash, помощник Геннадия Зюганова заявил, что его шеф действительно был в больнице с простудой. Сейчас, по данным telegram-канала, Зюганов уже выписался.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики. Об этом сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко. Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как «в силу своей должности он контактирует со многими людьми», кроме того, «в последнее время у него были признаки простудного заболевания», рассказал Ющенко «Интерфаксу». По его словам, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер КПРФ будет выписан. В то же время, как передает Mash, помощник Геннадия Зюганова заявил, что его шеф действительно был в больнице с простудой. Сейчас, по данным telegram-канала, Зюганов уже выписался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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