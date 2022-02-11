Зюганова положили в больницу

11 февраля 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов был госпитализирован Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики. Об этом сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко. Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как «в силу своей должности он контактирует со многими людьми», кроме того, «в последнее время у него были признаки простудного заболевания», рассказал Ющенко «Интерфаксу». По его словам, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер КПРФ будет выписан. В то же время, как передает Mash, помощник Геннадия Зюганова заявил, что его шеф действительно был в больнице с простудой. Сейчас, по данным telegram-канала, Зюганов уже выписался. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики. Об этом сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко. Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как «в силу своей должности он контактирует со многими людьми», кроме того, «в последнее время у него были признаки простудного заболевания», рассказал Ющенко «Интерфаксу». По его словам, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер КПРФ будет выписан. В то же время, как передает Mash, помощник Геннадия Зюганова заявил, что его шеф действительно был в больнице с простудой. Сейчас, по данным telegram-канала, Зюганов уже выписался.