Зюганова положили в больницу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики. Об этом сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.
Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как «в силу своей должности он контактирует со многими людьми», кроме того, «в последнее время у него были признаки простудного заболевания», рассказал Ющенко «Интерфаксу». По его словам, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер КПРФ будет выписан.
В то же время, как передает Mash, помощник Геннадия Зюганова заявил, что его шеф действительно был в больнице с простудой. Сейчас, по данным telegram-канала, Зюганов уже выписался.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в Центральную клиническую больницу Москвы для профилактики. Об этом сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко. Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как «в силу своей должности он контактирует со многими людьми», кроме того, «в последнее время у него были признаки простудного заболевания», рассказал Ющенко «Интерфаксу». По его словам, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер КПРФ будет выписан. В то же время, как передает Mash, помощник Геннадия Зюганова заявил, что его шеф действительно был в больнице с простудой. Сейчас, по данным telegram-канала, Зюганов уже выписался.