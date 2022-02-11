ЛДПР собрала экстренное совещание из-за болезни Жириновского. «Делили деньги и должности»

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© Служба новостей «URA.RU»
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32 съезд партии ЛДПР. Москва, лдпр, делегаты съезда, голосование
В ЛДПР делят деньги и должности, сообщает инсайдер URA.RU Фото:
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Жириновский тяжело заболел коронавирусом

В ЛДПР собрали срочное совещание в связи с госпитализацией Владимира Жириновского. Об этом сообщают источники URA.RU. В мероприятии приняли участие все члены фракции ЛДПР в Госдуме, а также руководители всех региональных отделений партии. По словам инсайдеров, на собрании делили «должности и деньги».

«Обсуждались самые разные вопросы, в частности, то, как мы будем жить в случае, если ситуация с болезнью Владимира Вольфовича затянется (о самых негативных сценариях никто, к счастью, сейчас даже речи не ведет). Но были там и люди, которые уже прямо начали делить деньги и должности, заявляли о необходимости экстренного проведения съезда, перераспределения бюджетов», — рассказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ЛДПР. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер фракции перестал узнавать родных, врачей и соратников. При этом, официально в ЛДПР заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз.

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В ЛДПР собрали срочное совещание в связи с госпитализацией Владимира Жириновского. Об этом сообщают источники URA.RU. В мероприятии приняли участие все члены фракции ЛДПР в Госдуме, а также руководители всех региональных отделений партии. По словам инсайдеров, на собрании делили «должности и деньги». «Обсуждались самые разные вопросы, в частности, то, как мы будем жить в случае, если ситуация с болезнью Владимира Вольфовича затянется (о самых негативных сценариях никто, к счастью, сейчас даже речи не ведет). Но были там и люди, которые уже прямо начали делить деньги и должности, заявляли о необходимости экстренного проведения съезда, перераспределения бюджетов», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЛДПР. На момент публикации ответа не поступило. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер фракции перестал узнавать родных, врачей и соратников. При этом, официально в ЛДПР заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз.
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