ЛДПР собрала экстренное совещание из-за болезни Жириновского. «Делили деньги и должности»

11 февраля 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

В ЛДПР делят деньги и должности, сообщает инсайдер URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом В ЛДПР собрали срочное совещание в связи с госпитализацией Владимира Жириновского. Об этом сообщают источники URA.RU. В мероприятии приняли участие все члены фракции ЛДПР в Госдуме, а также руководители всех региональных отделений партии. По словам инсайдеров, на собрании делили «должности и деньги». «Обсуждались самые разные вопросы, в частности, то, как мы будем жить в случае, если ситуация с болезнью Владимира Вольфовича затянется (о самых негативных сценариях никто, к счастью, сейчас даже речи не ведет). Но были там и люди, которые уже прямо начали делить деньги и должности, заявляли о необходимости экстренного проведения съезда, перераспределения бюджетов», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЛДПР. На момент публикации ответа не поступило. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер фракции перестал узнавать родных, врачей и соратников. При этом, официально в ЛДПР заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ЛДПР собрали срочное совещание в связи с госпитализацией Владимира Жириновского. Об этом сообщают источники URA.RU. В мероприятии приняли участие все члены фракции ЛДПР в Госдуме, а также руководители всех региональных отделений партии. По словам инсайдеров, на собрании делили «должности и деньги». «Обсуждались самые разные вопросы, в частности, то, как мы будем жить в случае, если ситуация с болезнью Владимира Вольфовича затянется (о самых негативных сценариях никто, к счастью, сейчас даже речи не ведет). Но были там и люди, которые уже прямо начали делить деньги и должности, заявляли о необходимости экстренного проведения съезда, перераспределения бюджетов», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЛДПР. На момент публикации ответа не поступило. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер фракции перестал узнавать родных, врачей и соратников. При этом, официально в ЛДПР заявляют, что Жириновский чувствует себя хорошо, работает с документами и дает поручения по телефону. По прогнозу партии, скоро политик вернется к полноценной работе. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз.