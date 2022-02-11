ЛДПР попросила патриарха Кирилла помолиться за Жириновского

ЛДПР просит патриарха Кирилла помолиться за здоровье лидера партии Владимира Жириновского. Соответствующее письмо предстоятелю РПЦ направил депутат Госдумы от ЛДПР, соратник Жириновского Василий Власов.
«С коронавирусной инфекцией в эти дни борется лидер ЛДПР, Владимир Вольфович Жириновский, человек глубоко верующий, удостоенный ордена благоверного князя Даниила Московского I степени за укрепление церковно-государственных отношений. В связи с этим известием, прошу Вашей помощи в организации чтения сорокоуста о здравие Владимира Вольфовича», — говорится в письме, которое есть в распоряжении URA.RU.
В пресс-службе ЛДПР URA.RU официально подтвердили подлинность письма. Пресс-секретарь Александр Дюпин отказался от подробных комментариев по этому поводу.
Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз. Инсайдер URA.RU рассказал об экстренном совещании ЛДПР по поводу госпитализации Жириновского. По его словам, там члены партии «делили деньги и должности».
ЛДПР просит патриарха Кирилла помолиться за здоровье лидера партии Владимира Жириновского. Соответствующее письмо предстоятелю РПЦ направил депутат Госдумы от ЛДПР, соратник Жириновского Василий Власов. «С коронавирусной инфекцией в эти дни борется лидер ЛДПР, Владимир Вольфович Жириновский, человек глубоко верующий, удостоенный ордена благоверного князя Даниила Московского I степени за укрепление церковно-государственных отношений. В связи с этим известием, прошу Вашей помощи в организации чтения сорокоуста о здравие Владимира Вольфовича», — говорится в письме, которое есть в распоряжении URA.RU. В пресс-службе ЛДПР URA.RU официально подтвердили подлинность письма. Пресс-секретарь Александр Дюпин отказался от подробных комментариев по этому поводу. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом политик привился от коронавируса восемь раз. Инсайдер URA.RU рассказал об экстренном совещании ЛДПР по поводу госпитализации Жириновского. По его словам, там члены партии «делили деньги и должности».