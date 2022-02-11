Захарова: Запад любой ценой пытается развязать мировую войну

12 февраля 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Страны Запада нуждаются в войне, потому они готовы сделать все для того, чтобы ее развязать. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. «Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, весь мир наблюдает за тем, как имперские и милитаристские амбиции США обличают себя. «Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей», — подчеркнула она. Захарова добавила, что все это обслуживает бригада пропагандистов, которую возглавляет издание Bloomberg. Ранее URA.RU сообщало, что в МИД России раскрыли масштабную дезинформационную компанию Запада, направленную против России. В ведомстве привели примеры заведомо фейковых публикаций иностранных СМИ. Захарова назвала извращенцами тех, кто пускает слухи о «вторжении России на Украину». В Кремле обвинили Bloomberg в распространении недостоверной информации.