Порошенко: Зеленский должен разработать план обороны Украины

12 февраля 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

Украина должна созвать Совет безопасности ООН, считает Петр Порошенко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского разработать план обороны республики в случае «вторжения» России. Об этом он написал в своем telegram-канале. Он также посоветовал Зеленскому созвониться с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. «Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны при участии лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны. У нас такой план есть, и мы готовы его представить СНБО», — пишет Петр Порошенко в своем telegram-канале. По мнению экс-президента, Украина должна инициировать заседание Совета безопасности ООН. Также, по мнению политика, Зеленскому стоит созвониться с Байденом и Джонсоном, чтобы обменяться информацией и обговорить совместные действия в случае эскалации ситуации. Кроме того, Порошенко ожидает, что Зеленский обратится к народу и расскажет, как страна будет бороться с «захватчиками». «Мы сильная и несокрушимая нация. Мы остановили [президента РФ Владимира] Путина в 2014 году и сделаем это снова», — пишет экс-президент. Ранее американский президент Джо Байден предупредил союзников о «нападении» России на Украину 16 февраля. В Вашингтоне считают, что Москва начнет наступление с кибератак и ракетных ударов, передает RT. До этого агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского разработать план обороны республики в случае «вторжения» России. Об этом он написал в своем telegram-канале. Он также посоветовал Зеленскому созвониться с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. «Мы требуем от Владимира Зеленского уже в субботу утром созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны при участии лидеров всех парламентских фракций для обсуждения предложений и разработки единого и совместного плана действий по защите страны. У нас такой план есть, и мы готовы его представить СНБО», — пишет Петр Порошенко в своем telegram-канале. По мнению экс-президента, Украина должна инициировать заседание Совета безопасности ООН. Также, по мнению политика, Зеленскому стоит созвониться с Байденом и Джонсоном, чтобы обменяться информацией и обговорить совместные действия в случае эскалации ситуации. Кроме того, Порошенко ожидает, что Зеленский обратится к народу и расскажет, как страна будет бороться с «захватчиками». «Мы сильная и несокрушимая нация. Мы остановили [президента РФ Владимира] Путина в 2014 году и сделаем это снова», — пишет экс-президент. Ранее американский президент Джо Байден предупредил союзников о «нападении» России на Украину 16 февраля. В Вашингтоне считают, что Москва начнет наступление с кибератак и ракетных ударов, передает RT. До этого агентство Bloomberg сообщило, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявляют, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе, передает агентство Nation News.