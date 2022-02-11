Тюменский лыжник Большунов завоевал вторую медаль на Олимпиаде

Большунов завоевал еще одну медаль Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Тюменский лыжник Александр Большунов принес российской сборной на олимпиаде в Пекине еще одну медаль. Он взял серебро на классическом спринте в 15 км.

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