Макрон после разговора с Путиным срочно созвал глав США и Украины

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон обсудит с Байденом, Шольцем и Зеленским ситуацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой США Джозефом Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее французский лидер обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине.

«Макрон 12 февраля намерен провести переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским», — приводит RT заявление Елисейского дворца (администрация президента Франции).

Ранее Макрон провел полуторачасовую беседу с Путиным о кризисе вокруг Украины и не заметил по ее итогам планов России нападать на своего соседа, о чем неоднократно заявляли ранее в США и даже называли конкретную дату якобы готовящегося вторжения. Путин в свою очередь обвинил страны Запада в том, что они никак не способствуют выполнению Украиной Минских соглашений, принятых семь лет назад для разрешения военного кризиса.

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Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой США Джозефом Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее французский лидер обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине. «Макрон 12 февраля намерен провести переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским», — приводит RT заявление Елисейского дворца (администрация президента Франции). Ранее Макрон провел полуторачасовую беседу с Путиным о кризисе вокруг Украины и не заметил по ее итогам планов России нападать на своего соседа, о чем неоднократно заявляли ранее в США и даже называли конкретную дату якобы готовящегося вторжения. Путин в свою очередь обвинил страны Запада в том, что они никак не способствуют выполнению Украиной Минских соглашений, принятых семь лет назад для разрешения военного кризиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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