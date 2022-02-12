Макрон после разговора с Путиным срочно созвал глав США и Украины

Эммануэль Макрон обсудит с Байденом, Шольцем и Зеленским ситуацию на Украине Фото: Официальный сайт Президента РФ

новость из сюжета Война на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой США Джозефом Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее французский лидер обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине.

«Макрон 12 февраля намерен провести переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским», — приводит RT заявление Елисейского дворца (администрация президента Франции).

Ранее Макрон провел полуторачасовую беседу с Путиным о кризисе вокруг Украины и не заметил по ее итогам планов России нападать на своего соседа, о чем неоднократно заявляли ранее в США и даже называли конкретную дату якобы готовящегося вторжения. Путин в свою очередь обвинил страны Запада в том, что они никак не способствуют выполнению Украиной Минских соглашений, принятых семь лет назад для разрешения военного кризиса.