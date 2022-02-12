В МВД опровергли стрельбу по прохожим в Среднеуральске

13 февраля 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

По данным правоохранительных органов, прозвучало два выстрела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчанин, который задержан после стрельбы в Среднеуральске, не производил выстрелы по прохожим. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Хочу опровергнуть сведения некоторых СМИ о стрельбе из окна по прохожим — это фейк. Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один — в супругу, и еще один — в шкаф)», — сообщил он. По данным свердловского управление СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому грозить до 15 лет лишения свободы. Мужчина задержан. Мотив убийства уточняется. Планируется проведение судебной психиатрической экспертизы. О том, что в доме по улице Советская в Среднеуральске звучит стрельба, стало известно днем 13 февраля. Двор оцепила полиция. Мужчина был оперативно задержан. По данным силовиков, когда они оказались в квартире, на полу увидели тело убитой супруги подозреваемого, которая была накрыта одеялом, а сверху лежал букет цветов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловчанин, который задержан после стрельбы в Среднеуральске, не производил выстрелы по прохожим. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Хочу опровергнуть сведения некоторых СМИ о стрельбе из окна по прохожим — это фейк. Когда сыщики и следователи осмотрели жилище, стало понятно, что хозяин квартиры произвел два выстрела (один — в супругу, и еще один — в шкаф)», — сообщил он. По данным свердловского управление СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому грозить до 15 лет лишения свободы. Мужчина задержан. Мотив убийства уточняется. Планируется проведение судебной психиатрической экспертизы. О том, что в доме по улице Советская в Среднеуральске звучит стрельба, стало известно днем 13 февраля. Двор оцепила полиция. Мужчина был оперативно задержан. По данным силовиков, когда они оказались в квартире, на полу увидели тело убитой супруги подозреваемого, которая была накрыта одеялом, а сверху лежал букет цветов.