В Раде заявили о начале войны Запада против Украины 14 февраля 2022 в 10:05 Размер текста - 17 + Действия Запада в отношении Украины аналогичны войне, заявил Вадим Рабинович Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Действия Запада в отношении Киева аналогичны войне и мощнейшим санкциям. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович на странице в Facebook. «Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делают в отношении нашей страны западные партнеры — рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям», — заявил парламентарий. По его словам, из-за действий европейских партнеров со следующей недели экономика Украины «может просто остановиться». Ранее власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе. С аналогичным заявлением выступил Госдепартамент США. Источники рассказали о прекращении воздушного сообщения в Украину зарубежными авиакомпаниями. Информацию подтвердил глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Действия Запада в отношении Киева аналогичны войне и мощнейшим санкциям. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович на странице в Facebook. «Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делают в отношении нашей страны западные партнеры — рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — это равно мощнейшим санкциям», — заявил парламентарий. По его словам, из-за действий европейских партнеров со следующей недели экономика Украины «может просто остановиться». Ранее власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе. С аналогичным заявлением выступил Госдепартамент США. Источники рассказали о прекращении воздушного сообщения в Украину зарубежными авиакомпаниями. Информацию подтвердил глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям