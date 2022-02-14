Заболевшего COVID Жириновского отказались выписывать из больницы

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Состояние Жириновского стабильное, но о выписке речи не идет Фото:
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Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Несмотря на то, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи не спешат выписывать его из больницы. Политик по-прежнему проходит лечение от коронавирусной инфекции.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — передает слова представителя ведомства РИА «Новости». В то же время источник агентства, знакомый с информацией, заявил, что вопрос о выписке Жириновского не рассматривается. «Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение», — добавил инсайдер.

Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Также инсайдер URA.RU рассказал об экстренном совещании ЛДПР по поводу госпитализации Жириновского. По его словам, там члены партии «делили деньги и должности».

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Несмотря на то, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи не спешат выписывать его из больницы. Политик по-прежнему проходит лечение от коронавирусной инфекции. «Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — передает слова представителя ведомства РИА «Новости». В то же время источник агентства, знакомый с информацией, заявил, что вопрос о выписке Жириновского не рассматривается. «Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение», — добавил инсайдер. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Также инсайдер URA.RU рассказал об экстренном совещании ЛДПР по поводу госпитализации Жириновского. По его словам, там члены партии «делили деньги и должности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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