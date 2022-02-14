Заболевшего COVID Жириновского отказались выписывать из больницы

14 февраля 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Состояние Жириновского стабильное, но о выписке речи не идет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Несмотря на то, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи не спешат выписывать его из больницы. Политик по-прежнему проходит лечение от коронавирусной инфекции. «Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — передает слова представителя ведомства РИА «Новости». В то же время источник агентства, знакомый с информацией, заявил, что вопрос о выписке Жириновского не рассматривается. «Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение», — добавил инсайдер. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Также инсайдер URA.RU рассказал об экстренном совещании ЛДПР по поводу госпитализации Жириновского. По его словам, там члены партии «делили деньги и должности». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Несмотря на то, что состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи не спешат выписывать его из больницы. Политик по-прежнему проходит лечение от коронавирусной инфекции. «Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — передает слова представителя ведомства РИА «Новости». В то же время источник агентства, знакомый с информацией, заявил, что вопрос о выписке Жириновского не рассматривается. «Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение», — добавил инсайдер. Ранее источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Также инсайдер URA.RU рассказал об экстренном совещании ЛДПР по поводу госпитализации Жириновского. По его словам, там члены партии «делили деньги и должности».