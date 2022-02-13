После потепления по Свердловской области ударят морозы

14 февраля 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

В период с 15 по 17 февраля в Свердловской области похолодает до -30 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области похолодает до -30 градусов. Подробный прогноз по региону составил Уральский гидрометцентр. 15-16 февраля в Свердловской области ожидается похолодание, температура в регионе составит от -8 до -20 градусов ночью, на севере ночная температура достигнет отметки в -30 градусов. Днем 15 февраля в области ожидается от -6 до -11, на севере до -15. На следующий день, 16 февраля, потеплеет до -1, но на севере региона ожидается до 11 градусов мороза. Значительно потеплеет к концу недели — 17 февраля синоптики прогнозируют температуру ночью до -9 градусов, днем от -1 до -6. Из осадков ожидается лишь небольшой снег, погода будет облачной с прояснениями на протяжении дней с 15 до 17 февраля. В Екатеринбурге, напротив, к 17 февраля температура воздуха повысится до -2 градусов днем. Самой холодной будет ночь на 15 февраля — столбик термометра закрепится на отметке от 15 до 17 градусов мороза, но уже к обеду потеплеет до -7 градусов. Ранее сообщалось, что начало февраля в Свердловской области выдастся теплым. В конце января температура поднялась до -30 градусов в регионе, а к 1—2 февраля резко опустилась до -2 градусов. С 11 февраля в области проходили снегопады, о которых предупреждали также и в МЧС. Позднее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал коммунальщикам Екатеринбурга 40 часов на устранение последствий снегопадов. Градоначальник отметил, что в городе выпало больше полумесячной нормы осадков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области похолодает до -30 градусов. Подробный прогноз по региону составил Уральский гидрометцентр. 15-16 февраля в Свердловской области ожидается похолодание, температура в регионе составит от -8 до -20 градусов ночью, на севере ночная температура достигнет отметки в -30 градусов. Днем 15 февраля в области ожидается от -6 до -11, на севере до -15. На следующий день, 16 февраля, потеплеет до -1, но на севере региона ожидается до 11 градусов мороза. Значительно потеплеет к концу недели — 17 февраля синоптики прогнозируют температуру ночью до -9 градусов, днем от -1 до -6. Из осадков ожидается лишь небольшой снег, погода будет облачной с прояснениями на протяжении дней с 15 до 17 февраля. В Екатеринбурге, напротив, к 17 февраля температура воздуха повысится до -2 градусов днем. Самой холодной будет ночь на 15 февраля — столбик термометра закрепится на отметке от 15 до 17 градусов мороза, но уже к обеду потеплеет до -7 градусов. Ранее сообщалось, что начало февраля в Свердловской области выдастся теплым. В конце января температура поднялась до -30 градусов в регионе, а к 1—2 февраля резко опустилась до -2 градусов. С 11 февраля в области проходили снегопады, о которых предупреждали также и в МЧС. Позднее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов дал коммунальщикам Екатеринбурга 40 часов на устранение последствий снегопадов. Градоначальник отметил, что в городе выпало больше полумесячной нормы осадков.