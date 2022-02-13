Тюменец убил многодетную мать и закопал тело в лесу

14 февраля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Женщину похоронили под Тобольском 12 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске сожитель убил многодетную мать Ольгу Ковалеву и закопал ее тело в лесу. Об этом СМИ рассказала сестра погибшей Вера Ковалева. Женщина пропала 3 февраля. По словам сестры жертвы, мужчина встретился с бывшим мужем Ольги и передал документы на детей и телефон женщины со словами, что «они ей больше не пригодятся». «Вот тогда стали бить тревогу, подали в розыск. На допросе он показал, куда вывез труп на такси», — рассказала Ковалева изданию «Вслух.ру». Сестра погибшей добавила, что убитая познакомилась с мужчиной два года назад, будучи в разводе и воспитывая четырех детей. Мужчина сразу начал избивать женщину и ее родителей, у которых она пыталась найти укрытие. Его не останавливало даже то, что Ковалева забеременела пятым ребенком. По информации Веры Ковалевой, ее сестру похоронили в селе Карачино под Тобольском 12 февраля. URA.RU обратилось за комментарием в управление СК РФ по Тюменской области — ответ на него ожидается. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тобольске сожитель убил многодетную мать Ольгу Ковалеву и закопал ее тело в лесу. Об этом СМИ рассказала сестра погибшей Вера Ковалева. Женщина пропала 3 февраля. По словам сестры жертвы, мужчина встретился с бывшим мужем Ольги и передал документы на детей и телефон женщины со словами, что «они ей больше не пригодятся». «Вот тогда стали бить тревогу, подали в розыск. На допросе он показал, куда вывез труп на такси», — рассказала Ковалева изданию «Вслух.ру». Сестра погибшей добавила, что убитая познакомилась с мужчиной два года назад, будучи в разводе и воспитывая четырех детей. Мужчина сразу начал избивать женщину и ее родителей, у которых она пыталась найти укрытие. Его не останавливало даже то, что Ковалева забеременела пятым ребенком. По информации Веры Ковалевой, ее сестру похоронили в селе Карачино под Тобольском 12 февраля. URA.RU обратилось за комментарием в управление СК РФ по Тюменской области — ответ на него ожидается.