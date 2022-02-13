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Тюменец убил многодетную мать и закопал тело в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, похороны, могилы, надгробия, надгробные кресты, кладбище
Женщину похоронили под Тобольском 12 февраля Фото:

В Тобольске сожитель убил многодетную мать Ольгу Ковалеву и закопал ее тело в лесу. Об этом СМИ рассказала сестра погибшей Вера Ковалева. Женщина пропала 3 февраля.

По словам сестры жертвы, мужчина встретился с бывшим мужем Ольги и передал документы на детей и телефон женщины со словами, что «они ей больше не пригодятся». «Вот тогда стали бить тревогу, подали в розыск. На допросе он показал, куда вывез труп на такси», — рассказала Ковалева изданию «Вслух.ру».

Сестра погибшей добавила, что убитая познакомилась с мужчиной два года назад, будучи в разводе и воспитывая четырех детей. Мужчина сразу начал избивать женщину и ее родителей, у которых она пыталась найти укрытие. Его не останавливало даже то, что Ковалева забеременела пятым ребенком.

По информации Веры Ковалевой, ее сестру похоронили в селе Карачино под Тобольском 12 февраля. URA.RU обратилось за комментарием в управление СК РФ по Тюменской области — ответ на него ожидается.

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В Тобольске сожитель убил многодетную мать Ольгу Ковалеву и закопал ее тело в лесу. Об этом СМИ рассказала сестра погибшей Вера Ковалева. Женщина пропала 3 февраля. По словам сестры жертвы, мужчина встретился с бывшим мужем Ольги и передал документы на детей и телефон женщины со словами, что «они ей больше не пригодятся». «Вот тогда стали бить тревогу, подали в розыск. На допросе он показал, куда вывез труп на такси», — рассказала Ковалева изданию «Вслух.ру». Сестра погибшей добавила, что убитая познакомилась с мужчиной два года назад, будучи в разводе и воспитывая четырех детей. Мужчина сразу начал избивать женщину и ее родителей, у которых она пыталась найти укрытие. Его не останавливало даже то, что Ковалева забеременела пятым ребенком. По информации Веры Ковалевой, ее сестру похоронили в селе Карачино под Тобольском 12 февраля. URA.RU обратилось за комментарием в управление СК РФ по Тюменской области — ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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