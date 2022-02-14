У Жириновского диагностировали воспаление в мозге

14 февраля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Состояние Жириновского врачи оценивают как стабильно тяжелое Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжелое. Депутат находится на аппарате ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у него воспалительные процессы в головном мозге. «Политик находится на кислородной терапии, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у главы ЛДПР серьезные воспалительные процессы в головном мозге», — сообщает telegram-канал 112. По информации авторов, Жириновский находится под постоянным наблюдением медиков. Источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Сообщалось, что состояние депутата стабильное, но пока его не спешат выписывать. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжелое. Депутат находится на аппарате ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у него воспалительные процессы в головном мозге. «Политик находится на кислородной терапии, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у главы ЛДПР серьезные воспалительные процессы в головном мозге», — сообщает telegram-канал 112. По информации авторов, Жириновский находится под постоянным наблюдением медиков. Источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Сообщалось, что состояние депутата стабильное, но пока его не спешат выписывать.