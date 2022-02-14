У Жириновского диагностировали воспаление в мозге

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжелое. Депутат находится на аппарате ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у него воспалительные процессы в головном мозге.
«Политик находится на кислородной терапии, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у главы ЛДПР серьезные воспалительные процессы в головном мозге», — сообщает telegram-канал 112. По информации авторов, Жириновский находится под постоянным наблюдением медиков.
Источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Сообщалось, что состояние депутата стабильное, но пока его не спешат выписывать.
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжелое. Депутат находится на аппарате ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у него воспалительные процессы в головном мозге. «Политик находится на кислородной терапии, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у главы ЛДПР серьезные воспалительные процессы в головном мозге», — сообщает telegram-канал 112. По информации авторов, Жириновский находится под постоянным наблюдением медиков. Источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Сообщалось, что состояние депутата стабильное, но пока его не спешат выписывать.