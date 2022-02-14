У Жириновского диагностировали воспаление в мозге

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Состояние Жириновского врачи оценивают как стабильно тяжелое Фото:
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Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжелое. Депутат находится на аппарате ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у него воспалительные процессы в головном мозге.

«Политик находится на кислородной терапии, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у главы ЛДПР серьезные воспалительные процессы в головном мозге», — сообщает telegram-канал 112. По информации авторов, Жириновский находится под постоянным наблюдением медиков.

Источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Сообщалось, что состояние депутата стабильное, но пока его не спешат выписывать.

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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжелое. Депутат находится на аппарате ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у него воспалительные процессы в головном мозге. «Политик находится на кислородной терапии, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Кроме того, врачи диагностировали у главы ЛДПР серьезные воспалительные процессы в головном мозге», — сообщает telegram-канал 112. По информации авторов, Жириновский находится под постоянным наблюдением медиков. Источники URA.RU сообщали, что 75-летний лидер ЛДПР перестал узнавать родных, врачей и соратников. Сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. До этого источник URA.RU заявил о том, что политик мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом Жириновский привился от коронавируса восемь раз. Сообщалось, что состояние депутата стабильное, но пока его не спешат выписывать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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