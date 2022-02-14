Кличко раскрыл план эвакуации Киева в случае «вторжения» РФ

14 февраля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Граждан Украины, проживающих в Киеве, будут эвакуировать в специальные укрытия, если Россия решит «напасть». Об этом на онлайн-брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко. «Сегодня главная задача — стабильная работа разветвленной инфраструктуры жизнеобеспечения столицы и подготовка к защите города в случае военного нападения. План эвакуации в черте города предусматривает расположение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и места для размещения населения», — запись приводится на его официальном youtube-канале. Он также отметил, что в столице Украины на данный момент есть почти 4,5 тысячи укрытий — в три раза больше, чем несколько лет назад. Кличко подчеркнул, что все идет четко по плану, пишут Дни.ру. Скоординировано работают коммунальные аварийно-спасательные службы — 13,5 тысяч человек личного состава и более 780 единиц техники, приводит его слова «Национальная служба новостей». Ранее сообщалось, что Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Такое заявление сделал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. В свою очередь, власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины. Причиной этого называется якобы возрастающая угроза эскалации напряженности на российско-украинской границе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины была развернута США и их союзниками с провокационными целями. Это поощряет власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения «проблемы Донбасса», добавил он.