В ЯНАО назвали учреждения с полумилионными зарплатами директоров

Зарплата директоров ГКУ в ЯНАО достигает до полумиллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО директор ГКУ «Ситуационный центр Ямало-Ненецкого автономного округа» в 2021 году получал среднемесячную зарплату в почти полмиллиона рублей. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, его заместитель зарабатывал 290 тысяч рублей.

«Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера государственное казенное учреждение „Ситуационный центр Ямало-Ненецкого автономного округа“. Отчетный период: 2021 год. Директор 425089 рублей, заместитель директора 290112 рублей, главный бухгалтер 232135 рублей», — говорится в опубликованном документе.

Помимо этого, высокими зарплатами в округе могут похвастаться в аппарате общественной палаты ЯНАО. Так директор учреждения получает среднюю заработную плату в размере 307 тысяч рублей, а его заместитель — 219 тысяч. Главный бухгалтер в отчетном периоде зарабатывал 214 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что окружное правительство поднимает размер окладов для сотрудников ГКУ «Аппарат Общественной палаты ЯНАО». Размер оклада директора будет повышен до 47 тысяч рублей, а его заместителя до 40 тысяч рублей.