14 февраля 2022
11 февраля 2022

Сезон зимней охоты в ЯНАО продлится до апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Охота. Челябинск, зима, охотник, мороз
Охота на куропаток в ЯНАО продлится до 20 апреля Фото:

В ЯНАО охотничий сезон на куропаток продлится до 20 апреля, а на боровую дичь и пушистые виды животных — до 28 февраля. При этом, как сообщили URA.RU в окружном департаменте природного и ресурсного регулирования, охота на волка и песца продлится до 31 марта.

«В настоящее время в автономном округе открыта до 28 февраля охота на боровую дичь и пушные виды, за исключением волка и песца. Охота на них продлится до 31 марта. Охота на куропаток будет открыта до 20 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Как добавили в департаменте, в 2021 году было выдано 20 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Изменения в сроках весенней охоты не планируется. Начало весеннего охотничьего сезона на бурого медведя запланировано на 12 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержали двух охотников из села Катравож (Приуральский район ЯНАО), которые застрелили семерых оленей. Виновные имели лицензию на отстрел только двух животных.

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В ЯНАО охотничий сезон на куропаток продлится до 20 апреля, а на боровую дичь и пушистые виды животных — до 28 февраля. При этом, как сообщили URA.RU в окружном департаменте природного и ресурсного регулирования, охота на волка и песца продлится до 31 марта. «В настоящее время в автономном округе открыта до 28 февраля охота на боровую дичь и пушные виды, за исключением волка и песца. Охота на них продлится до 31 марта. Охота на куропаток будет открыта до 20 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы департамента. Как добавили в департаменте, в 2021 году было выдано 20 тысяч разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Изменения в сроках весенней охоты не планируется. Начало весеннего охотничьего сезона на бурого медведя запланировано на 12 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО задержали двух охотников из села Катравож (Приуральский район ЯНАО), которые застрелили семерых оленей. Виновные имели лицензию на отстрел только двух животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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