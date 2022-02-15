По информации инсайдеров, преподаватель не работает в школе с 14 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завуч по воспитательной работе, которая разорвала тетрадь ученика, а затем отвесила ему пощечину, со скандалом уволилась из школы №2 города Березовского (Свердловская область). Информацию об этом сообщили источники URA.RU из образовательной среды города.

«Она пришла в пятницу к директору, можно сказать, швырнула на стол заявление, грубо высказала свое мнение по поводу школы. Приказ ей подписали тут же, с 14 февраля она официально здесь не работает. Есть информация, что ее берут в школу №3», — сообщает собеседник агентства.

По его словам, 1 февраля учительница отказалась от должности завуча, оставшись лишь учителем русского языка и литературы. Получить комментарий от администрации школы не удалось.

Один из близких друзей учительницы рассказал URA.RU, что та морально опустошена. «Она натерпелась многого. Учителей, знаете ли, не защищают. Уволилась — да, устала терпеть, но насчет трудоустройства в школу №3 не подтверждает и не опровергает», — сообщил собеседник URA.RU. По словам инсайдера, преподаватель осталась в хороших отношениях со всеми учениками, с которыми она работала, а также со всеми родителями.

Об инциденте стало известно 19 декабря. Ученик по-хамски потребовал у учителя тетрадь, не исполнял ее просьбу и играл на уроке в телефон. Педагог подняла на ребенка руку, отвесив пощечину. Родители ученика поддержали учителя, пожаловавшись, что не справляются со своим сыном. Позднее стало известно, что после новогодних каникул преподаватель продолжила выполнение своих обязанностей.

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