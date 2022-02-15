Путин: отказ Украины от НАТО ничего не меняет для России

15 февраля 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Россия не намерена ждать момента, когда Украина будет готова к вступлению в НАТО, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет для России в исторической перспективе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва намерена в ближайшее время, в ходе переговоров с США и НАТО решить вопрос о вступлении Украины в альянс. «Обсуждается вопрос о вступлении Украины. Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? Что это для нас меняется в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы хотим решить этот вопрос сейчас. Прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса. Мирными средствами», — сообщил Владимир Путин в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, который транслировался на сайте ТАСС. Президент РФ отметил, что Россия не намерена ждать, пока Украину подготовят к вступлению в НАТО. По его словам, для Москвы «это может быть уже поздно». Путин выразил надежду, что партнеры России по переговорам услышат ее озабоченности. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отозвать заявку на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Однако он подчеркнул, что такое решение противоречит Конституции республики. С 2019 года положение о стремлении примкнуть к НАТО закреплено в основном законе Украины. После замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон поддержит любое решение Киева о вступлении в альянс — в том числе отказ от него. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет для России в исторической перспективе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва намерена в ближайшее время, в ходе переговоров с США и НАТО решить вопрос о вступлении Украины в альянс. «Обсуждается вопрос о вступлении Украины. Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? Что это для нас меняется в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы хотим решить этот вопрос сейчас. Прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса. Мирными средствами», — сообщил Владимир Путин в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, который транслировался на сайте ТАСС. Президент РФ отметил, что Россия не намерена ждать, пока Украину подготовят к вступлению в НАТО. По его словам, для Москвы «это может быть уже поздно». Путин выразил надежду, что партнеры России по переговорам услышат ее озабоченности. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отозвать заявку на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Однако он подчеркнул, что такое решение противоречит Конституции республики. С 2019 года положение о стремлении примкнуть к НАТО закреплено в основном законе Украины. После замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон поддержит любое решение Киева о вступлении в альянс — в том числе отказ от него.