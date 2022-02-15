Путин: отказ Украины от НАТО ничего не меняет для России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Россия не намерена ждать момента, когда Украина будет готова к вступлению в НАТО, заявил Владимир Путин Фото:

Отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет для России в исторической перспективе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва намерена в ближайшее время, в ходе переговоров с США и НАТО решить вопрос о вступлении Украины в альянс.

«Обсуждается вопрос о вступлении Украины. Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? Что это для нас меняется в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы хотим решить этот вопрос сейчас. Прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса. Мирными средствами», — сообщил Владимир Путин в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, который транслировался на сайте ТАСС.

Президент РФ отметил, что Россия не намерена ждать, пока Украину подготовят к вступлению в НАТО. По его словам, для Москвы «это может быть уже поздно». Путин выразил надежду, что партнеры России по переговорам услышат ее озабоченности.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отозвать заявку на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Однако он подчеркнул, что такое решение противоречит Конституции республики. С 2019 года положение о стремлении примкнуть к НАТО закреплено в основном законе Украины. После замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон поддержит любое решение Киева о вступлении в альянс — в том числе отказ от него.

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Отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не меняет для России в исторической перспективе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва намерена в ближайшее время, в ходе переговоров с США и НАТО решить вопрос о вступлении Украины в альянс. «Обсуждается вопрос о вступлении Украины. Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? Что это для нас меняется в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Мы хотим решить этот вопрос сейчас. Прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса. Мирными средствами», — сообщил Владимир Путин в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем, который транслировался на сайте ТАСС. Президент РФ отметил, что Россия не намерена ждать, пока Украину подготовят к вступлению в НАТО. По его словам, для Москвы «это может быть уже поздно». Путин выразил надежду, что партнеры России по переговорам услышат ее озабоченности. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев может отозвать заявку на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Однако он подчеркнул, что такое решение противоречит Конституции республики. С 2019 года положение о стремлении примкнуть к НАТО закреплено в основном законе Украины. После замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Лондон поддержит любое решение Киева о вступлении в альянс — в том числе отказ от него.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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