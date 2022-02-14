Британия поддержит решение Украины отказаться от НАТО

14 февраля 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Британия надеется на победу дипломатии в украинском вопросе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Великобритания поддержит возможное решение Украины отказаться от вступления в НАТО. Об этом заявил замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News. «Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины, но, если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством», — сказал Хиппи. Политик отметил, что надеется на «победу дипломатии» в ситуации с эскалацией напряженности на украинской границе. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Позже МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова посла вырваны из контекста. Министр подчеркнул, что НАТО был бы лучшей гарантией безопасности для Киева. С 2019 года положение о стремлении примкнуть к НАТО закреплено в основном законе страны. Это было стратегической целью Киева. В НАТО заявили, что пока не планируют принимать Украину в свой состав, консенсус среди стран союзников по данному вопросу не достигнут. Путин предупредил об угрозе войны РФ против НАТО из-за вступления Украины в альянс. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания поддержит возможное решение Украины отказаться от вступления в НАТО. Об этом заявил замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи в эфире телеканала Sky News. «Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины, но, если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством», — сказал Хиппи. Политик отметил, что надеется на «победу дипломатии» в ситуации с эскалацией напряженности на украинской границе. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что Киев может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Позже МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова посла вырваны из контекста. Министр подчеркнул, что НАТО был бы лучшей гарантией безопасности для Киева. С 2019 года положение о стремлении примкнуть к НАТО закреплено в основном законе страны. Это было стратегической целью Киева. В НАТО заявили, что пока не планируют принимать Украину в свой состав, консенсус среди стран союзников по данному вопросу не достигнут. Путин предупредил об угрозе войны РФ против НАТО из-за вступления Украины в альянс.