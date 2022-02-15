Путин сделал заявление о войне в Европе

Россия не хочет войны в Европе. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на пресс-конференции, которая состоялась после его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«По поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно, нет!», — сказал Путин. Он добавил, что именно антивоенные настроения сподвигли Москву выдвинуть предложения о переговорах ради обеспечении общей безопасности.
Путин также в ходе данной пресс-конференции отметил, что Россия хочет в кратчайшие сроки и мирным путем решить вопрос, связанный с желанием Украины вступить в НАТО. Кроме того, он отреагировал на обращение депутатов Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. В своем ответе он отметил, что главное по решению проблемы Донбасса — соблюдение минских соглашений.
Россия не хочет войны в Европе. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на пресс-конференции, которая состоялась после его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. «По поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно, нет!», — сказал Путин. Он добавил, что именно антивоенные настроения сподвигли Москву выдвинуть предложения о переговорах ради обеспечении общей безопасности. Путин также в ходе данной пресс-конференции отметил, что Россия хочет в кратчайшие сроки и мирным путем решить вопрос, связанный с желанием Украины вступить в НАТО. Кроме того, он отреагировал на обращение депутатов Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. В своем ответе он отметил, что главное по решению проблемы Донбасса — соблюдение минских соглашений.