Путин сделал заявление о войне в Европе 15 февраля 2022 в 21:24 Размер текста - 17 + Путин заявил, что Россия не желает войны в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не хочет войны в Европе. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на пресс-конференции, которая состоялась после его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. «По поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно, нет!», — сказал Путин. Он добавил, что именно антивоенные настроения сподвигли Москву выдвинуть предложения о переговорах ради обеспечении общей безопасности. Путин также в ходе данной пресс-конференции отметил, что Россия хочет в кратчайшие сроки и мирным путем решить вопрос, связанный с желанием Украины вступить в НАТО. Кроме того, он отреагировал на обращение депутатов Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. В своем ответе он отметил, что главное по решению проблемы Донбасса — соблюдение минских соглашений. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Россия не хочет войны в Европе. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на пресс-конференции, которая состоялась после его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. «По поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно, нет!», — сказал Путин. Он добавил, что именно антивоенные настроения сподвигли Москву выдвинуть предложения о переговорах ради обеспечении общей безопасности. Путин также в ходе данной пресс-конференции отметил, что Россия хочет в кратчайшие сроки и мирным путем решить вопрос, связанный с желанием Украины вступить в НАТО. Кроме того, он отреагировал на обращение депутатов Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. В своем ответе он отметил, что главное по решению проблемы Донбасса — соблюдение минских соглашений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям