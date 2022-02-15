Путин сделал заявление о войне в Европе

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин заявил, что Россия не желает войны в Европе Фото:

Россия не хочет войны в Европе. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на пресс-конференции, которая состоялась после его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«По поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно, нет!», — сказал Путин. Он добавил, что именно антивоенные настроения сподвигли Москву выдвинуть предложения о переговорах ради обеспечении общей безопасности.

Путин также в ходе данной пресс-конференции отметил, что Россия хочет в кратчайшие сроки и мирным путем решить вопрос, связанный с желанием Украины вступить в НАТО. Кроме того, он отреагировал на обращение депутатов Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. В своем ответе он отметил, что главное по решению проблемы Донбасса — соблюдение минских соглашений.

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Россия не хочет войны в Европе. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на пресс-конференции, которая состоялась после его переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем. «По поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно, нет!», — сказал Путин. Он добавил, что именно антивоенные настроения сподвигли Москву выдвинуть предложения о переговорах ради обеспечении общей безопасности. Путин также в ходе данной пресс-конференции отметил, что Россия хочет в кратчайшие сроки и мирным путем решить вопрос, связанный с желанием Украины вступить в НАТО. Кроме того, он отреагировал на обращение депутатов Госдумы с просьбой признать ДНР и ЛНР. В своем ответе он отметил, что главное по решению проблемы Донбасса — соблюдение минских соглашений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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