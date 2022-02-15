Кадыров призвал Путина признать независимость республик Донбасса

16 февраля 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

По мнению Рамзана Кадырова, признание независимости ДНР и ЛНР положит конец кровопролитию Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Украине Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россией станет важным шагом для наступления мира. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, добавив, что поддерживает призыв Госдумы РФ признать ДНР и ЛНР. «Полностью поддерживаю решение Государственной Думы об обращении к Президенту РФ с вопросом необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его мнению, президент России Владимир Путин обязательно сделает это, ведь это важный шаг для наступления мира. Глава Чеченской республики подчеркнул, что именно признание независимости ДНР и ЛНР «определит их статус на мировой арене и положит конец многолетнему противостоянию и кровопролитию». Он отметил, что чеченский народ помнит, к чему приводят произвол, насилие и непрерывные боевые действия. Также Кадыров обвинил иностранные СМИ в ежедневной публикации дезинформации о новой «дате вторжения России» на Украину. «Но все стали забывать, что Украина уже восемь лет ведет такую войну со своими соседями. Об этом иностранные СМИ предпочитают умолчать», — резюмировал глава Чечни. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Путина не выполнять просьбу парламентариев. Владимир Путин же заявил, что Россия должна опираться на Минские договоренности. В Верховной раде потребовали ввести санкции против российских депутатов, предложивших признать ДНР и ЛНР, пишет Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россией станет важным шагом для наступления мира. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, добавив, что поддерживает призыв Госдумы РФ признать ДНР и ЛНР. «Полностью поддерживаю решение Государственной Думы об обращении к Президенту РФ с вопросом необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его мнению, президент России Владимир Путин обязательно сделает это, ведь это важный шаг для наступления мира. Глава Чеченской республики подчеркнул, что именно признание независимости ДНР и ЛНР «определит их статус на мировой арене и положит конец многолетнему противостоянию и кровопролитию». Он отметил, что чеченский народ помнит, к чему приводят произвол, насилие и непрерывные боевые действия. Также Кадыров обвинил иностранные СМИ в ежедневной публикации дезинформации о новой «дате вторжения России» на Украину. «Но все стали забывать, что Украина уже восемь лет ведет такую войну со своими соседями. Об этом иностранные СМИ предпочитают умолчать», — резюмировал глава Чечни. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Президент Франции Эммануэль Макрон попросил Путина не выполнять просьбу парламентариев. Владимир Путин же заявил, что Россия должна опираться на Минские договоренности. В Верховной раде потребовали ввести санкции против российских депутатов, предложивших признать ДНР и ЛНР, пишет Nation News.