15 февраля 2022

Переболевших COVID-19 россиян начнут консультировать с психиатром

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, кабинет, здоровье, врач, медик, амбулаторная карта, заполнение
Россиянам предоставят возможность получения бесплатных консультаций психиатра после COVID-19, рассказала Инна Святенко Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские сенаторы и Минздрав РФ проработают возможность оказания бесплатных консультаций психиатра в рамках углубленной диспансеризации для россиян, переболевших коронавирусом. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

По словам Инны Святенко, возможность сообщить о своем психоэмоциональном состоянии очень важна, передает ТАСС. «[Совфед совместно с Минздравов] будет прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что врач-психотерапевт Екатерина Мисевич заявила, что депрессия у переболевшего коронавирусом является естественным защитным механизмом организма. Врач-невролог Елена Царева рассказала о бессоннице после COVID-19, которая может продлиться полгода. Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева сообщила о риске развития деменции после заболевания коронавирусом.

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Российские сенаторы и Минздрав РФ проработают возможность оказания бесплатных консультаций психиатра в рамках углубленной диспансеризации для россиян, переболевших коронавирусом. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По словам Инны Святенко, возможность сообщить о своем психоэмоциональном состоянии очень важна, передает ТАСС. «[Совфед совместно с Минздравов] будет прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — рассказала она. Ранее сообщалось, что врач-психотерапевт Екатерина Мисевич заявила, что депрессия у переболевшего коронавирусом является естественным защитным механизмом организма. Врач-невролог Елена Царева рассказала о бессоннице после COVID-19, которая может продлиться полгода. Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева сообщила о риске развития деменции после заболевания коронавирусом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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