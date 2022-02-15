Переболевших COVID-19 россиян начнут консультировать с психиатром

Российские сенаторы и Минздрав РФ проработают возможность оказания бесплатных консультаций психиатра в рамках углубленной диспансеризации для россиян, переболевших коронавирусом. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
По словам Инны Святенко, возможность сообщить о своем психоэмоциональном состоянии очень важна, передает ТАСС. «[Совфед совместно с Минздравов] будет прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — рассказала она.
Российские сенаторы и Минздрав РФ проработают возможность оказания бесплатных консультаций психиатра в рамках углубленной диспансеризации для россиян, переболевших коронавирусом. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. По словам Инны Святенко, возможность сообщить о своем психоэмоциональном состоянии очень важна, передает ТАСС. «[Совфед совместно с Минздравов] будет прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — рассказала она. Ранее сообщалось, что врач-психотерапевт Екатерина Мисевич заявила, что депрессия у переболевшего коронавирусом является естественным защитным механизмом организма. Врач-невролог Елена Царева рассказала о бессоннице после COVID-19, которая может продлиться полгода. Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева сообщила о риске развития деменции после заболевания коронавирусом.