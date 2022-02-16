16 февраля 2022
15 февраля 2022

Власти ЯНАО не могут найти подрядчика на ремонт главной трассы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, арктика, трасса
На ремонт трассы Сургут—Салехард не могут найти подрядчика Фото:

Власти ЯНАО не могут найти подрядчиков на ремонт участков трассы Сургут—Салехард. Контракты периодически появляются на сайте закупок, но потенциальные поставщики не изъявляют желания участвовать в торгах, сообщили URA.RU в правительстве ЯНАО.

«Закупки повторяются с небольшими изменениями по участкам из-за отсутствия участников. Количество повторных торгов не ограничено», — рассказали агентству в ведомстве.

На данный момент департамент госзаказа ЯНАО выложил пять аукционов на ремонт и строительство участков дороги. На участок Пуровск—Коротчаево собираются потратить более семи миллиардов рублей. Ремонт автодороги Надым—Салехард обойдется в 979 миллионов рублей, а на участок граница ЯНАО—Губкинский потратят 950 миллионов.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2020 года открылся круглогодичный проезд по трассе Салехард—Надым, который вскоре закрыли на ремонт. Эту дорогу строили почти 10 лет. Также власти заявили о капитальном ремонте практически на всех участках автодороги Сургут—Салехард.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО не могут найти подрядчиков на ремонт участков трассы Сургут—Салехард. Контракты периодически появляются на сайте закупок, но потенциальные поставщики не изъявляют желания участвовать в торгах, сообщили URA.RU в правительстве ЯНАО. «Закупки повторяются с небольшими изменениями по участкам из-за отсутствия участников. Количество повторных торгов не ограничено», — рассказали агентству в ведомстве. На данный момент департамент госзаказа ЯНАО выложил пять аукционов на ремонт и строительство участков дороги. На участок Пуровск—Коротчаево собираются потратить более семи миллиардов рублей. Ремонт автодороги Надым—Салехард обойдется в 979 миллионов рублей, а на участок граница ЯНАО—Губкинский потратят 950 миллионов. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2020 года открылся круглогодичный проезд по трассе Салехард—Надым, который вскоре закрыли на ремонт. Эту дорогу строили почти 10 лет. Также власти заявили о капитальном ремонте практически на всех участках автодороги Сургут—Салехард.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...