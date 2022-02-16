Власти ЯНАО не могут найти подрядчика на ремонт главной трассы

Власти ЯНАО не могут найти подрядчиков на ремонт участков трассы Сургут—Салехард. Контракты периодически появляются на сайте закупок, но потенциальные поставщики не изъявляют желания участвовать в торгах, сообщили URA.RU в правительстве ЯНАО.
«Закупки повторяются с небольшими изменениями по участкам из-за отсутствия участников. Количество повторных торгов не ограничено», — рассказали агентству в ведомстве.
На данный момент департамент госзаказа ЯНАО выложил пять аукционов на ремонт и строительство участков дороги. На участок Пуровск—Коротчаево собираются потратить более семи миллиардов рублей. Ремонт автодороги Надым—Салехард обойдется в 979 миллионов рублей, а на участок граница ЯНАО—Губкинский потратят 950 миллионов.
Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2020 года открылся круглогодичный проезд по трассе Салехард—Надым, который вскоре закрыли на ремонт. Эту дорогу строили почти 10 лет. Также власти заявили о капитальном ремонте практически на всех участках автодороги Сургут—Салехард.
Власти ЯНАО не могут найти подрядчиков на ремонт участков трассы Сургут—Салехард. Контракты периодически появляются на сайте закупок, но потенциальные поставщики не изъявляют желания участвовать в торгах, сообщили URA.RU в правительстве ЯНАО. «Закупки повторяются с небольшими изменениями по участкам из-за отсутствия участников. Количество повторных торгов не ограничено», — рассказали агентству в ведомстве. На данный момент департамент госзаказа ЯНАО выложил пять аукционов на ремонт и строительство участков дороги. На участок Пуровск—Коротчаево собираются потратить более семи миллиардов рублей. Ремонт автодороги Надым—Салехард обойдется в 979 миллионов рублей, а на участок граница ЯНАО—Губкинский потратят 950 миллионов. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2020 года открылся круглогодичный проезд по трассе Салехард—Надым, который вскоре закрыли на ремонт. Эту дорогу строили почти 10 лет. Также власти заявили о капитальном ремонте практически на всех участках автодороги Сургут—Салехард.