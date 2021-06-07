В ЯНАО начали масштабное восстановление дорог

Дорожные работы в ЯНАО в 2021 году пройдут практически на всех участках автодороги Сургут — Салехард. Как сообщается на сайте окружного правительства, ремонтные работы уже начались.
Дорожники уже приступили к работам на подъезде к Ноябрьску, на участке Пурпе — Пуровск, Пуровск — Коротчаево, Коротчаево — Новый Уренгой, Правохеттинский — Старый Надым, Старый Надым — Надым. «На участке Надым — Салехард ведутся восстановительные работы», — говорится в опубликованном сообщении.
Кроме того, продолжается реконструкция дороги на подъезде к селу Аксарка (Приуральский район). В настоящее время строители отсыпают и уплотняют откосы. Автомобилистов просят принимать во внимание ведущиеся работы и соблюдать требования временных дорожных знаков.
Ранее URA.RU сообщало, что было принято решение закрыть до 1 августа трассу Салехард — Надым из-за проведения дорожных работ. Дорога была открыта в декабре 2020 года, до этого она функционировала только как зимник.
При этом в планах властей ЯНАО — строительство новых автомобильных маршрутов. Так, согласно проекту Стратегии развития региона до 2035 года, в течение десяти лет должны появиться всесезонные дороги, связывающие Коротчаево с Красноселькупом и Надым с Югорском (ХМАО).
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