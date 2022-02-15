Свердловским врачам придется принимать пациентов по видеосвязи

16 февраля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Заболевший сможет связаться с врачом, который его проконсультирует и закроет или откроет больничный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Свердловчане смогут открывать и закрывать электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) по видеосвязи. Заболевший получит возможность связаться с врачом, который его проконсультирует и, если потребуется, вызовет на очный прием, сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на онлайн-брифинге, который проходил на официальной странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Приказ об открытии больничного уже направлен в поликлиники. Он начнет действовать, когда будет готова техническая база. Открыть больничный без выезда врача можно будет тем, кто болеет легко», — сообщил вице-губернатор. «Экспериментальные случаи телеконсультации в Екатеринбурге уже проводятся», — отметил он. Креков подчеркнул, что при ухудшении самочувствия будет осуществляться выезд врача на дом и последующая госпитализация, если будет необходимость. Ранее Павел Креков огласил коронавирусные ограничения, которые коснулись, в основном, детей. Первоклассников отпустили на досрочные каникулы, учащихся со второго по восьмые классы отправили на дистанционное обучение. Также студенты ССУЗов были отправлены на дистант. Несовершеннолетним запретили посещать торговые центры, исключением стали лишь иногородние студенты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловчане смогут открывать и закрывать электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) по видеосвязи. Заболевший получит возможность связаться с врачом, который его проконсультирует и, если потребуется, вызовет на очный прием, сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на онлайн-брифинге, который проходил на официальной странице Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Приказ об открытии больничного уже направлен в поликлиники. Он начнет действовать, когда будет готова техническая база. Открыть больничный без выезда врача можно будет тем, кто болеет легко», — сообщил вице-губернатор. «Экспериментальные случаи телеконсультации в Екатеринбурге уже проводятся», — отметил он. Креков подчеркнул, что при ухудшении самочувствия будет осуществляться выезд врача на дом и последующая госпитализация, если будет необходимость. Ранее Павел Креков огласил коронавирусные ограничения, которые коснулись, в основном, детей. Первоклассников отпустили на досрочные каникулы, учащихся со второго по восьмые классы отправили на дистанционное обучение. Также студенты ССУЗов были отправлены на дистант. Несовершеннолетним запретили посещать торговые центры, исключением стали лишь иногородние студенты.