Испорченную картину ученицы Малевича предложили «дополнить»

С подачи Кексина картина Лепорской постепенно становится новым уральским мемом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Глава бара «Огонек» Евгений Кексин предложил дополнить произведение художницы Анны Лепорской, которое во время выставки в Ельцин центре было испорчено охранником, бокалами и ртами. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Вчера губернатор Евгений Куйвашев сказал, что картина с глазами обрела новый смысл и прозрела. Я, в свою очередь, заметили, что персонажам с картины не хватает рта, чтобы можно было можно было пить вино, потому что трезвым на этот мир смотреть просто невозможно», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за охранника, испортившего картину ученицы Малевича Анны Лепорской в Ельцин-Центре. Скандал произошел в январе этого года, когда в галерее заметили, что картине ученицы Малевича пририсовали глаза. Позднее стало известно, что глаза пририсовал охранник галереи Александр Васильев. Сейчас мужчина проходит психиатрическую экспертизу.

Картину предлагают дополнить еще парой деталей Telegram-канал Евгения Кексина