Испорченную картину ученицы Малевича предложили «дополнить»

Глава бара «Огонек» Евгений Кексин предложил дополнить произведение художницы Анны Лепорской, которое во время выставки в Ельцин центре было испорчено охранником, бокалами и ртами. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Вчера губернатор Евгений Куйвашев сказал, что картина с глазами обрела новый смысл и прозрела. Я, в свою очередь, заметили, что персонажам с картины не хватает рта, чтобы можно было можно было пить вино, потому что трезвым на этот мир смотреть просто невозможно», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за охранника, испортившего картину ученицы Малевича Анны Лепорской в Ельцин-Центре. Скандал произошел в январе этого года, когда в галерее заметили, что картине ученицы Малевича пририсовали глаза. Позднее стало известно, что глаза пририсовал охранник галереи Александр Васильев. Сейчас мужчина проходит психиатрическую экспертизу.
Глава бара «Огонек» Евгений Кексин предложил дополнить произведение художницы Анны Лепорской, которое во время выставки в Ельцин центре было испорчено охранником, бокалами и ртами. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Вчера губернатор Евгений Куйвашев сказал, что картина с глазами обрела новый смысл и прозрела. Я, в свою очередь, заметили, что персонажам с картины не хватает рта, чтобы можно было можно было пить вино, потому что трезвым на этот мир смотреть просто невозможно», — говорится в сообщении. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за охранника, испортившего картину ученицы Малевича Анны Лепорской в Ельцин-Центре. Скандал произошел в январе этого года, когда в галерее заметили, что картине ученицы Малевича пририсовали глаза. Позднее стало известно, что глаза пририсовал охранник галереи Александр Васильев. Сейчас мужчина проходит психиатрическую экспертизу.