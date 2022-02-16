Захарова пошло пошутила по теме Украины. «Желание вторжения не возникает»

16 февраля 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отметила, что желание вторжения не возникает автоматически Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошло пошутила над постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфил. Ранее та потребовала, чтобы Россия предоставила доказательства своего нежелания вторгаться на Украину. «Дорогая Линда, скажу как женщина женщине. Даже когда есть потенциал, желание вторжения не возникает автоматически», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее официальный представитель МИД РФ попросила у иностранных СМИ уточнить график «вторжений» России на Украину на предстоящий год. Она уточнила, что хочет «спланировать отпуск». Британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. Reuters на своем сайте запустило прямую трансляцию с киевской площади в ожидании «нападения» Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал жителям Украины завести будильник на три часа ночи, чтобы ничего не пропустить, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошло пошутила над постоянным представителем США при ООН Линдой Томас-Гринфил. Ранее та потребовала, чтобы Россия предоставила доказательства своего нежелания вторгаться на Украину. «Дорогая Линда, скажу как женщина женщине. Даже когда есть потенциал, желание вторжения не возникает автоматически», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее официальный представитель МИД РФ попросила у иностранных СМИ уточнить график «вторжений» России на Украину на предстоящий год. Она уточнила, что хочет «спланировать отпуск». Британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. Reuters на своем сайте запустило прямую трансляцию с киевской площади в ожидании «нападения» Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал жителям Украины завести будильник на три часа ночи, чтобы ничего не пропустить, передает телеканал 360.