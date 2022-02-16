Захарова запросила у Запада график «вторжений» России на 2022 год

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова хочет спланировать отпуск, исходя из графика «вторжений» России Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила иностранные средства «массовой дезинформации» уточнить график «вторжений» России на предстоящий год. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших „вторжений“ на предстоящий год», — пошутила Захарова. Представитель МИДа уточнила, что хочет «спланировать отпуск».

Ранее британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. До этого агентство Bloomberg писало, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявили, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила иностранные средства «массовой дезинформации» уточнить график «вторжений» России на предстоящий год. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших „вторжений“ на предстоящий год», — пошутила Захарова. Представитель МИДа уточнила, что хочет «спланировать отпуск». Ранее британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. До этого агентство Bloomberg писало, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявили, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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