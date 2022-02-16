Захарова запросила у Запада график «вторжений» России на 2022 год

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила иностранные средства «массовой дезинформации» уточнить график «вторжений» России на предстоящий год. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших „вторжений“ на предстоящий год», — пошутила Захарова. Представитель МИДа уточнила, что хочет «спланировать отпуск».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила иностранные средства «массовой дезинформации» уточнить график «вторжений» России на предстоящий год. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших „вторжений“ на предстоящий год», — пошутила Захарова. Представитель МИДа уточнила, что хочет «спланировать отпуск». Ранее британское издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия намерена «вторгнуться» на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. До этого агентство Bloomberg писало, что Россия может «вторгнуться» на Украину уже 15 февраля. Источники СМИ заявили, что «нападение» начнется с провокации в Донбассе.