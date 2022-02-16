Владелец «Красного и Белого» оказался в должниках у ПФР

17 февраля 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

Владелец сети «Красное и Белое» через суд выплатил свердловскому управлению Пенсионного Фонда девять тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Свердловское отделение Пенсионного фонда России подало в суд на местную компанию ООО «Навигатор», в числе учредителей которой числится Сергей Студенников — владелец сети «Красное и Белое». Об этом сообщается в судебных материалах, которые опубликованы на сайте электронной картотеки. «Взыскать с должника — общества с ограниченной ответственностью „Навигатор“ в доход бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации финансовые санкции за непредставление в установленный срок сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-СТАЖ за 2017 год в сумме 9000 руб. 00 коп.», — говорится в документе. Студенников оплатил требуемое 2 февраля 2022 года. «Добровольное исполнение судебного акта», — сообщается на сайте. Сергей Студенников входит в сотню самых богатых людей России по версии Forbes. В 2021 году он оказался на 78-й позиции с состоянием 1,8 млрд долларов. Сейчас по стране открыто около 9 тысяч магазинов «Красное и Белое». В конце января стало известно, что Студенников избавился от актива в Челябинске. ООО «Бараус», входившее в федеральную алкосеть «Красное и Белое», прекратило свое существование. Скрин: картотека суда Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловское отделение Пенсионного фонда России подало в суд на местную компанию ООО «Навигатор», в числе учредителей которой числится Сергей Студенников — владелец сети «Красное и Белое». Об этом сообщается в судебных материалах, которые опубликованы на сайте электронной картотеки. «Взыскать с должника — общества с ограниченной ответственностью „Навигатор“ в доход бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации финансовые санкции за непредставление в установленный срок сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-СТАЖ за 2017 год в сумме 9000 руб. 00 коп.», — говорится в документе. Студенников оплатил требуемое 2 февраля 2022 года. «Добровольное исполнение судебного акта», — сообщается на сайте. Сергей Студенников входит в сотню самых богатых людей России по версии Forbes. В 2021 году он оказался на 78-й позиции с состоянием 1,8 млрд долларов. Сейчас по стране открыто около 9 тысяч магазинов «Красное и Белое». В конце января стало известно, что Студенников избавился от актива в Челябинске. ООО «Бараус», входившее в федеральную алкосеть «Красное и Белое», прекратило свое существование.