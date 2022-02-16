Челябинский миллиардер предложил отменить льготы россиянам. Видео

16 февраля 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Игорь Рыбаков предлагает вместо льгот повысить зарплаты россиянам Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков раскритиковал систему льгот и пособий в России. В ролике на своем youtube-канале предприниматель-блогер призвал отменить любые льготы. Вместо них Рыбаков предлагает повышать зарплату. «Я за то, чтобы все эти деньги, которые в льготах, перекочевали к людям, но под другим соусом. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда», — сказал предприниматель в своем ролике. Рыбаков считает, что все льготы важно отменить, убрав иждивенческую ориентацию людей. Оставить их только там, где больные, немощные, инвалиды. При этом необходимо ввести минимальную гарантированную зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц. По словам предпринимателя, предприятия включат эти деньги в себестоимость, товары подорожают. Но в результате у людей будут и товары, и деньги на них. Ранее Рыбаков призвал россиян отказаться от оформления ипотеки. Предприниматель обвинил банки в рекламе, которая содержит недостоверную информацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков раскритиковал систему льгот и пособий в России. В ролике на своем youtube-канале предприниматель-блогер призвал отменить любые льготы. Вместо них Рыбаков предлагает повышать зарплату. «Я за то, чтобы все эти деньги, которые в льготах, перекочевали к людям, но под другим соусом. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда», — сказал предприниматель в своем ролике. Рыбаков считает, что все льготы важно отменить, убрав иждивенческую ориентацию людей. Оставить их только там, где больные, немощные, инвалиды. При этом необходимо ввести минимальную гарантированную зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц. По словам предпринимателя, предприятия включат эти деньги в себестоимость, товары подорожают. Но в результате у людей будут и товары, и деньги на них. Ранее Рыбаков призвал россиян отказаться от оформления ипотеки. Предприниматель обвинил банки в рекламе, которая содержит недостоверную информацию.