Челябинский миллиардер предложил отменить льготы россиянам. Видео

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Миллиардер Игорь Рыбаков на вручении своей премии «Учитель – сердце школы». Магнитогорск, рыбаков игорь, миллиардер
Игорь Рыбаков предлагает вместо льгот повысить зарплаты россиянам Фото:

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков раскритиковал систему льгот и пособий в России. В ролике на своем youtube-канале предприниматель-блогер призвал отменить любые льготы. Вместо них Рыбаков предлагает повышать зарплату.

«Я за то, чтобы все эти деньги, которые в льготах, перекочевали к людям, но под другим соусом. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда», — сказал предприниматель в своем ролике.

Рыбаков считает, что все льготы важно отменить, убрав иждивенческую ориентацию людей. Оставить их только там, где больные, немощные, инвалиды. При этом необходимо ввести минимальную гарантированную зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц. По словам предпринимателя, предприятия включат эти деньги в себестоимость, товары подорожают. Но в результате у людей будут и товары, и деньги на них.

Ранее Рыбаков призвал россиян отказаться от оформления ипотеки. Предприниматель обвинил банки в рекламе, которая содержит недостоверную информацию.

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Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков раскритиковал систему льгот и пособий в России. В ролике на своем youtube-канале предприниматель-блогер призвал отменить любые льготы. Вместо них Рыбаков предлагает повышать зарплату. «Я за то, чтобы все эти деньги, которые в льготах, перекочевали к людям, но под другим соусом. Во всем мире это делается путем снижения сектора льготируемых граждан и повышения минимального уровня оплаты труда», — сказал предприниматель в своем ролике. Рыбаков считает, что все льготы важно отменить, убрав иждивенческую ориентацию людей. Оставить их только там, где больные, немощные, инвалиды. При этом необходимо ввести минимальную гарантированную зарплату в размере 100 тысяч рублей в месяц. По словам предпринимателя, предприятия включат эти деньги в себестоимость, товары подорожают. Но в результате у людей будут и товары, и деньги на них. Ранее Рыбаков призвал россиян отказаться от оформления ипотеки. Предприниматель обвинил банки в рекламе, которая содержит недостоверную информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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