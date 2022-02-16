ЦБ: в России в 4 раза увеличилось количество финансовых пирамид

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52,8% проектов привлекали средства в криптовалюте Фото:

Центробанк в 2021 году выявил в четыре раза больше финансовых пирамид, чем в 2020-м. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид Банк России в 2021 году выявил почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Злоумышленники вовлекали людей в свои схемы, играя на возросшем интересе граждан к финансовому рынку. Практически все они обещали потенциальным жертвам помощь в инвестировании», — говорится в отчете Центробанка.

Организаторы пирамид в 2021 году распространяли рекламу, в том числе через популярных блогеров. Заманивая людей, злоумышленники использовали названия и бренды крупнейших российских и зарубежных фирм. 52,8% организаций привлекали средства в криптовалюте, предлагали вкладываться в несуществующие криптовалютные активы или производить криптомонеты.

В 2020 году были выявлены 222 финансовые пирамиды, в 2021 году — 871. Сейчас в списке указано 1254 организации с признаками финансовых пирамид. Всего в прошлом году были обнаружены 2679 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что на 73% больше цифр 2020 года.

В 2021 году Центробанк выявил финансовые пирамиды, основанные на инвестиционных онлайн-играх. Ранее Банк России потребовал запретить криптовалюту в России. На что глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что это невозможно.

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Центробанк в 2021 году выявил в четыре раза больше финансовых пирамид, чем в 2020-м. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. «Субъектов с признаками деятельности финансовых пирамид Банк России в 2021 году выявил почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Злоумышленники вовлекали людей в свои схемы, играя на возросшем интересе граждан к финансовому рынку. Практически все они обещали потенциальным жертвам помощь в инвестировании», — говорится в отчете Центробанка. Организаторы пирамид в 2021 году распространяли рекламу, в том числе через популярных блогеров. Заманивая людей, злоумышленники использовали названия и бренды крупнейших российских и зарубежных фирм. 52,8% организаций привлекали средства в криптовалюте, предлагали вкладываться в несуществующие криптовалютные активы или производить криптомонеты. В 2020 году были выявлены 222 финансовые пирамиды, в 2021 году — 871. Сейчас в списке указано 1254 организации с признаками финансовых пирамид. Всего в прошлом году были обнаружены 2679 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что на 73% больше цифр 2020 года. В 2021 году Центробанк выявил финансовые пирамиды, основанные на инвестиционных онлайн-играх. Ранее Банк России потребовал запретить криптовалюту в России. На что глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что это невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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