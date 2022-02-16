В пресс-службе Ельцин Центра заявили, что их площадка — современная и отлично оснащена Фото: Размик Закарян © URA.RU

Представители екатеринбургского Ельцин Центра ответили на комментарий митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), который ранее назвал площадку «ненадежным партнером, который не может обеспечить сохранность шедевров живописи». В пресс-службе Ельцин Центра URA.RU заявили, что их площадка — современная и отлично оснащена.

«На „глазках“ легко заработать очки <…> Ельцин Центр — современная, прекрасно оснащенная площадка, за шесть лет работы принявшая десятки выставочных проектов самого высокого уровня», — заявили в пресс-службе. Там напомнили, что в 2021 году митрополит не смог побывать на проходившей в Ельцин Центре выставке «Святые нераздельной церкви», которую с экскурсией посещали сестры Ново-Тихвинского женского монастыря.

Ранее митрополит упрекнул площадку в непрофессионализме, а также отметил, что история с вандализмом наносит ущерб всему городу и выставляет Екатеринбург центром странных скандалов. Об инциденте в галерее Ельцин Центра в Екатеринбурге стало известно в середине января. Картине художницы Анны Лепорской, ученицы авангардиста Казимира Малевича, пририсовали шариковой ручкой глаза. Было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. Позднее оказалось, что полотно испортил охранник галереи Александр Васильев, который принял его за детский рисунок. Мужчину обязали пройти психиатрическую экспертизу.

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