16 февраля 2022

Врачи перечислили скрытые симптомы «омикрон»-штамма COVID

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Профессор Спектор сообщил о шести скрытых симптомах штамма коронавируса «Омикрон» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Южноафриканский штамм COVID-19 «Омикрон» может оседать в кишечнике. Об этом заявил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study. Из-за этого, по его словам, у пациентов в период болезни могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, например, тошнота и диарея.

«Инфицированные люди могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея. При обнаружении этих симптомов стоит незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест», — передает РИА «Новости» слова Спектора.

Чаще при «Омикроне» симптомы схожи с ОРВИ. Пациенты жалуются на температуру, кашель, потерю или изменение обоняния. Также встречаются насморк, заложенность носа, головная боль и усталость. Риск повторно заболеть «Омикроном» выше, чем «Дельтой» в 5,4 раза.

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Южноафриканский штамм COVID-19 «Омикрон» может оседать в кишечнике. Об этом заявил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study. Из-за этого, по его словам, у пациентов в период болезни могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, например, тошнота и диарея. «Инфицированные люди могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея. При обнаружении этих симптомов стоит незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест», — передает РИА «Новости» слова Спектора. Чаще при «Омикроне» симптомы схожи с ОРВИ. Пациенты жалуются на температуру, кашель, потерю или изменение обоняния. Также встречаются насморк, заложенность носа, головная боль и усталость. Риск повторно заболеть «Омикроном» выше, чем «Дельтой» в 5,4 раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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