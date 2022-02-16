Врачи перечислили скрытые симптомы «омикрон»-штамма COVID

17 февраля 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

Профессор Спектор сообщил о шести скрытых симптомах штамма коронавируса «Омикрон» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Южноафриканский штамм COVID-19 «Омикрон» может оседать в кишечнике. Об этом заявил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study. Из-за этого, по его словам, у пациентов в период болезни могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, например, тошнота и диарея. «Инфицированные люди могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея. При обнаружении этих симптомов стоит незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест», — передает РИА «Новости» слова Спектора. Чаще при «Омикроне» симптомы схожи с ОРВИ. Пациенты жалуются на температуру, кашель, потерю или изменение обоняния. Также встречаются насморк, заложенность носа, головная боль и усталость. Риск повторно заболеть «Омикроном» выше, чем «Дельтой» в 5,4 раза. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южноафриканский штамм COVID-19 «Омикрон» может оседать в кишечнике. Об этом заявил профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study. Из-за этого, по его словам, у пациентов в период болезни могут наблюдаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, например, тошнота и диарея. «Инфицированные люди могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы. В их числе: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея. При обнаружении этих симптомов стоит незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест», — передает РИА «Новости» слова Спектора. Чаще при «Омикроне» симптомы схожи с ОРВИ. Пациенты жалуются на температуру, кашель, потерю или изменение обоняния. Также встречаются насморк, заложенность носа, головная боль и усталость. Риск повторно заболеть «Омикроном» выше, чем «Дельтой» в 5,4 раза.