На управляющую компанию из Надыма возбудили административные дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Прокуратура ЯНАО начала проверку в ООО «Надымское производственное предприятие» за нарушение требований управления многоквартирными домами. Как сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства, из-за нарушений работы компании в обслуживании дома сошел снег, который повредил автомобиль.

«Надымская городская прокуратура по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации ИА „URA.RU“. Установлено, что управление многоквартирным домом по адресу: г. Надым, ул. Кедровая, д. 17 осуществляет ООО „Надымское производственное предприятие“. В ходе проверки также установлено, что 14.01.2022 на припаркованный гражданином по указанному адресу автомобиль Hyundai Creta с крыши указанного дома сошел снег», — говорится в сообщении.

Прокурор внес представление директору управляющей организации, а также возбудил в отношении ООО «Надымское производственное предприятие» административное дело по факту выявленных нарушений. Рассмотрение актов контролируется надзорным ведомством.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Надыме (ЯНАО) с крыши дома сходит снег, который угрожает жителям. В городской администрации изданию заявили, что за данный участок отвечает УК «Янтарное».

«Действительно, дом обслуживает ООО „НПП“. Ответ на ваш запрос готовили оперативно, специалисты профильного департамента допустили техническую ошибку», — сообщили URA.RU в администрации Надыма.

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