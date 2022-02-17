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16 февраля 2022
15 февраля 2022

В ЯНАО лишившийся работы антиваксер выиграл суд против начальства

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Сотруднику удалось оспорить решение работодателя об отстранении в суде Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сотруднику госучреждения Ямалспас Джамидину Дженетову удалось через суд оспорить решение работодателя об отстранении из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Медотвода у работника также не было. О победе в суде мужчина рассказал URA.RU.

«В городском суде Салехарда судья огласила решение считать приказ о моем отстранении незаконным и подлежащем отмене полностью. Также должны выплатить компенсацию за соответствующий период», — рассказал Дженетов.

От работы сотрудника отстранили с 16 декабря до настоящего момента. Также мужчина отмечает, что решение еще не вступило в законную силу — не прошло положенных 10 дней с 15 февраля.

В Ямалспасе URA.RU рассказали, что работник, состоящий в должности врача-методиста, пользуясь своим служебным положением, до отстранения от работы, вел в устной и в письменной форме активную агитацию против вакцинации среди работников Ямалспас. «При поступлении в адрес Ямалспас мотивированного решения Салехардского городского суда, оно будет рассмотрено и по результатам рассмотрения будет принято соответствующее решение. На данный момент решение не поступило», — пояснили в ведомстве.

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Сотруднику госучреждения Ямалспас Джамидину Дженетову удалось через суд оспорить решение работодателя об отстранении из-за отсутствия вакцинации от коронавируса. Медотвода у работника также не было. О победе в суде мужчина рассказал URA.RU. «В городском суде Салехарда судья огласила решение считать приказ о моем отстранении незаконным и подлежащем отмене полностью. Также должны выплатить компенсацию за соответствующий период», — рассказал Дженетов. От работы сотрудника отстранили с 16 декабря до настоящего момента. Также мужчина отмечает, что решение еще не вступило в законную силу — не прошло положенных 10 дней с 15 февраля. В Ямалспасе URA.RU рассказали, что работник, состоящий в должности врача-методиста, пользуясь своим служебным положением, до отстранения от работы, вел в устной и в письменной форме активную агитацию против вакцинации среди работников Ямалспас. «При поступлении в адрес Ямалспас мотивированного решения Салехардского городского суда, оно будет рассмотрено и по результатам рассмотрения будет принято соответствующее решение. На данный момент решение не поступило», — пояснили в ведомстве.
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