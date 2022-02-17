Трусова расплакалась и отказалась идти на награждение. Видео

17 февраля 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Фигуристка Александра Трусова, выполнившая пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине и занявшая второе место, расплакалась после объявления результатов. По итогам выступления спортсменка получила 177,13 балла. «У всех есть золотая медаль, а у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Никогда больше не выйду на лед», — сказала она после оглашения результатов. Спортсменка отметила, что не пойдет на награждение, передает Nation News. Трусова вышла на лед под 22-м номером. В ее заявке присутствовали пять четверных — флип, сальхов, тулуп в каскаде, два четверных лутца в каскадах. По итогам двух выступлений с короткой и с произвольной программой фигуристка получила 251,73 балла. Россиянка стала первой в истории фигуристкой, прыгнувшей пять четверных прыжков, однако этого не хватило, чтобы опередить соотечественницу Анну Щербакову, занявшую первое место, отмечает телеканал 360.