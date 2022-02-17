Трусова расплакалась и отказалась идти на награждение. Видео

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ТАСС, трусова александра
Александра Трусова расстроилась из-за второго места Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Фигуристка Александра Трусова, выполнившая пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине и занявшая второе место, расплакалась после объявления результатов. По итогам выступления спортсменка получила 177,13 балла.

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Никогда больше не выйду на лед», — сказала она после оглашения результатов. Спортсменка отметила, что не пойдет на награждение, передает Nation News.

Трусова вышла на лед под 22-м номером. В ее заявке присутствовали пять четверных — флип, сальхов, тулуп в каскаде, два четверных лутца в каскадах. По итогам двух выступлений с короткой и с произвольной программой фигуристка получила 251,73 балла.

Россиянка стала первой в истории фигуристкой, прыгнувшей пять четверных прыжков, однако этого не хватило, чтобы опередить соотечественницу Анну Щербакову, занявшую первое место, отмечает телеканал 360.

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Фигуристка Александра Трусова, выполнившая пять прыжков в четыре оборота в своей произвольной программе на Олимпиаде в Пекине и занявшая второе место, расплакалась после объявления результатов. По итогам выступления спортсменка получила 177,13 балла. «У всех есть золотая медаль, а у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Никогда больше не выйду на лед», — сказала она после оглашения результатов. Спортсменка отметила, что не пойдет на награждение, передает Nation News. Трусова вышла на лед под 22-м номером. В ее заявке присутствовали пять четверных — флип, сальхов, тулуп в каскаде, два четверных лутца в каскадах. По итогам двух выступлений с короткой и с произвольной программой фигуристка получила 251,73 балла. Россиянка стала первой в истории фигуристкой, прыгнувшей пять четверных прыжков, однако этого не хватило, чтобы опередить соотечественницу Анну Щербакову, занявшую первое место, отмечает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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