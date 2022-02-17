В МИД РФ объяснили высылку заместителя посла США

18 февраля 2022 в 00:08 Размер текста - 17 +

РФ выслала заместителя американского посла Барта Гормана в ответ на аналогичные действия США по отношению к советнику-посланнику российского посольства в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника. Более того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали наше обращение с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда „сменщика“», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. На данный момент российское диппредставительство находится в ситуации критического кадрового дефицита из-за «визовой войны», начавшейся по инициативе США, отметила Захарова. Ранее сообщалось, что заместитель посла США в России Барт Горман был выслан из России. Также Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в России более трех лет, должны вернуться на родину. Это стало ответом на высылку из США более чем 50 российских дипломатов с семьями.