17 февраля 2022

В МИД РФ объяснили высылку заместителя посла США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Высылка Гормана — ответная мера РФ на действия США, заявила Захарова Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

РФ выслала заместителя американского посла Барта Гормана в ответ на аналогичные действия США по отношению к советнику-посланнику российского посольства в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника. Более того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали наше обращение с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда „сменщика“», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. На данный момент российское диппредставительство находится в ситуации критического кадрового дефицита из-за «визовой войны», начавшейся по инициативе США, отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что заместитель посла США в России Барт Горман был выслан из России. Также Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в России более трех лет, должны вернуться на родину. Это стало ответом на высылку из США более чем 50 российских дипломатов с семьями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

РФ выслала заместителя американского посла Барта Гормана в ответ на аналогичные действия США по отношению к советнику-посланнику российского посольства в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника. Более того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали наше обращение с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда „сменщика“», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. На данный момент российское диппредставительство находится в ситуации критического кадрового дефицита из-за «визовой войны», начавшейся по инициативе США, отметила Захарова. Ранее сообщалось, что заместитель посла США в России Барт Горман был выслан из России. Также Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в России более трех лет, должны вернуться на родину. Это стало ответом на высылку из США более чем 50 российских дипломатов с семьями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...