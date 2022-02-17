Заместителя посла США выслали из России 17 февраля 2022 в 19:22 Размер текста - 17 + Барт Горман выслан на родину Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Заместитель посла США в России Барт Горман выслан на родину. Об этом заявил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц. «Россия выслала Барта Гормана, второе по значимости должностное лицо в посольстве США в Москве, ключевого члена высшего руководящего состава посольства», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ребхольца. Посол США в России Джон Салливан ранее был вызван в МИД РФ. Через 15 минут он покинул здание МИД без комментариев. Предполагалось, что ему вручили ответ Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в России более трех лет, должны вернуться на родину. Это стало ответом на высылку из США более чем 50 российских дипломатов с семьями. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Заместитель посла США в России Барт Горман выслан на родину. Об этом заявил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц. «Россия выслала Барта Гормана, второе по значимости должностное лицо в посольстве США в Москве, ключевого члена высшего руководящего состава посольства», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Ребхольца. Посол США в России Джон Салливан ранее был вызван в МИД РФ. Через 15 минут он покинул здание МИД без комментариев. Предполагалось, что ему вручили ответ Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в России более трех лет, должны вернуться на родину. Это стало ответом на высылку из США более чем 50 российских дипломатов с семьями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям