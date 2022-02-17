Десантнику Тетерину прибавили уголовный эпизод

Главу свердловского «Союза десантников» Евгения Тетерина подозревают в еще одном посредничестве при даче взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
«Выявлен новый эпизод в деле, возбужденном по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — сообщил собеседник агентства. Следователи полагают, что он помог двум мужчинам в прекращении уголовного преследования.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. От комментария ведомство воздержалось. Адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин не ответил на звонок.
Евгения Тетерина задержали 16 ноября прошлого года по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ленинский районный суд постановил заключить екатеринбуржца под стражу. Сам он назвал обвинения «бредом». Супруга Тетерина считает уголовное преследование происками конкурентов. До 30 марта 2022 года он будет находится в СИЗО.
Главу свердловского «Союза десантников» Евгения Тетерина подозревают в еще одном посредничестве при даче взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Выявлен новый эпизод в деле, возбужденном по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — сообщил собеседник агентства. Следователи полагают, что он помог двум мужчинам в прекращении уголовного преследования. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. От комментария ведомство воздержалось. Адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин не ответил на звонок. Евгения Тетерина задержали 16 ноября прошлого года по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ленинский районный суд постановил заключить екатеринбуржца под стражу. Сам он назвал обвинения «бредом». Супруга Тетерина считает уголовное преследование происками конкурентов. До 30 марта 2022 года он будет находится в СИЗО.