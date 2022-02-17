Десантнику Тетерину прибавили уголовный эпизод

18 февраля 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Сейчас Евгению Тетерину (на фото) грозит от 7 до 12 лет лишения свободы Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Арестован главный свердловский десантник Тетерин Главу свердловского «Союза десантников» Евгения Тетерина подозревают в еще одном посредничестве при даче взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Выявлен новый эпизод в деле, возбужденном по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — сообщил собеседник агентства. Следователи полагают, что он помог двум мужчинам в прекращении уголовного преследования. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. От комментария ведомство воздержалось. Адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин не ответил на звонок. Евгения Тетерина задержали 16 ноября прошлого года по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ленинский районный суд постановил заключить екатеринбуржца под стражу. Сам он назвал обвинения «бредом». Супруга Тетерина считает уголовное преследование происками конкурентов. До 30 марта 2022 года он будет находится в СИЗО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главу свердловского «Союза десантников» Евгения Тетерина подозревают в еще одном посредничестве при даче взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. «Выявлен новый эпизод в деле, возбужденном по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — сообщил собеседник агентства. Следователи полагают, что он помог двум мужчинам в прекращении уголовного преследования. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ Следственного комитета по Свердловской области. От комментария ведомство воздержалось. Адвокат Тетерина Дмитрий Бушухин не ответил на звонок. Евгения Тетерина задержали 16 ноября прошлого года по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Ленинский районный суд постановил заключить екатеринбуржца под стражу. Сам он назвал обвинения «бредом». Супруга Тетерина считает уголовное преследование происками конкурентов. До 30 марта 2022 года он будет находится в СИЗО.