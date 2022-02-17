17 февраля 2022

Казачий генерал призвал выгнать из РФ друзей южан-преступников

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, шлагбаум, граница, стоп
Ковалев предложил выдворять из России не только мигрантов-преступников,но и их товарищей Фото:

Начальник главного управления Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу генерал-майор Геннадий Ковалев предложил выдворять из России не только мигрантов, совершивших преступление, но и тех, кто пригласил их в страну. Соответствующим мнением он поделился в разговоре с URA.RU.

«Я полностью разделяю взгляды президента России Владимира Владимировича Путина, предлагавшего немедленно выселять мигрантов за экстремизм, но у меня на этот счет более радикальные взгляды. Я считаю, что выселить из России нужно и тех, по чьему приглашению они попали в Свердловскую область», — рассказал Ковалев. Он посчитал, что это помогло бы бороться с преступлениями со стороны мигрантов.

Нападение подростков-южан на двух девушек в Екатеринбурге произошло 11 февраля. Конфликт начался в автобусе, когда подростки начали издеваться над девушкой и дергать ее за шапку. Она позвонила своей матери и попросила встретить ее на конечной остановке на улице Пехотинцев. Там южане избили обеих женщин, одной из которых сломали ногу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в инциденте лично. В полиции сообщили, что подозреваемые в нападении уже задержаны и помещены в изолятор. Ими оказались студенты одного из свердловских колледжей.

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Начальник главного управления Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу генерал-майор Геннадий Ковалев предложил выдворять из России не только мигрантов, совершивших преступление, но и тех, кто пригласил их в страну. Соответствующим мнением он поделился в разговоре с URA.RU. «Я полностью разделяю взгляды президента России Владимира Владимировича Путина, предлагавшего немедленно выселять мигрантов за экстремизм, но у меня на этот счет более радикальные взгляды. Я считаю, что выселить из России нужно и тех, по чьему приглашению они попали в Свердловскую область», — рассказал Ковалев. Он посчитал, что это помогло бы бороться с преступлениями со стороны мигрантов. Нападение подростков-южан на двух девушек в Екатеринбурге произошло 11 февраля. Конфликт начался в автобусе, когда подростки начали издеваться над девушкой и дергать ее за шапку. Она позвонила своей матери и попросила встретить ее на конечной остановке на улице Пехотинцев. Там южане избили обеих женщин, одной из которых сломали ногу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в инциденте лично. В полиции сообщили, что подозреваемые в нападении уже задержаны и помещены в изолятор. Ими оказались студенты одного из свердловских колледжей.
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