Казачий генерал призвал выгнать из РФ друзей южан-преступников

18 февраля 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Ковалев предложил выдворять из России не только мигрантов-преступников,но и их товарищей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник главного управления Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу генерал-майор Геннадий Ковалев предложил выдворять из России не только мигрантов, совершивших преступление, но и тех, кто пригласил их в страну. Соответствующим мнением он поделился в разговоре с URA.RU. «Я полностью разделяю взгляды президента России Владимира Владимировича Путина, предлагавшего немедленно выселять мигрантов за экстремизм, но у меня на этот счет более радикальные взгляды. Я считаю, что выселить из России нужно и тех, по чьему приглашению они попали в Свердловскую область», — рассказал Ковалев. Он посчитал, что это помогло бы бороться с преступлениями со стороны мигрантов. Нападение подростков-южан на двух девушек в Екатеринбурге произошло 11 февраля. Конфликт начался в автобусе, когда подростки начали издеваться над девушкой и дергать ее за шапку. Она позвонила своей матери и попросила встретить ее на конечной остановке на улице Пехотинцев. Там южане избили обеих женщин, одной из которых сломали ногу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в инциденте лично. В полиции сообщили, что подозреваемые в нападении уже задержаны и помещены в изолятор. Ими оказались студенты одного из свердловских колледжей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Начальник главного управления Федерации союза казаков по Уральско-Приволжскому округу генерал-майор Геннадий Ковалев предложил выдворять из России не только мигрантов, совершивших преступление, но и тех, кто пригласил их в страну. Соответствующим мнением он поделился в разговоре с URA.RU. «Я полностью разделяю взгляды президента России Владимира Владимировича Путина, предлагавшего немедленно выселять мигрантов за экстремизм, но у меня на этот счет более радикальные взгляды. Я считаю, что выселить из России нужно и тех, по чьему приглашению они попали в Свердловскую область», — рассказал Ковалев. Он посчитал, что это помогло бы бороться с преступлениями со стороны мигрантов. Нападение подростков-южан на двух девушек в Екатеринбурге произошло 11 февраля. Конфликт начался в автобусе, когда подростки начали издеваться над девушкой и дергать ее за шапку. Она позвонила своей матери и попросила встретить ее на конечной остановке на улице Пехотинцев. Там южане избили обеих женщин, одной из которых сломали ногу. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в инциденте лично. В полиции сообщили, что подозреваемые в нападении уже задержаны и помещены в изолятор. Ими оказались студенты одного из свердловских колледжей.