Трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют для установки перехода 18 февраля 2022 в 13:20 Размер текста - 17 + Проезд будет перекрыт в оба направления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют ночью 19 февраля из-за строительства пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в Уралуправтодоре. «На трассе Р-351 км 143 с 00:00 до 00:40 19 февраля будет перекрыто движение в связи с установкой модульного пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления», — сообщает пресс-служба Уралуправтодора. Дорожники ранее уже перекрывали трассу 16 февраля ради возведения двух новых надземных пешеходных переходов. Движение в обе стороны было перекрыто в ночь с 15 на 16 февраля на 213 и 221 километрах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют ночью 19 февраля из-за строительства пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в Уралуправтодоре. «На трассе Р-351 км 143 с 00:00 до 00:40 19 февраля будет перекрыто движение в связи с установкой модульного пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления», — сообщает пресс-служба Уралуправтодора. Дорожники ранее уже перекрывали трассу 16 февраля ради возведения двух новых надземных пешеходных переходов. Движение в обе стороны было перекрыто в ночь с 15 на 16 февраля на 213 и 221 километрах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям