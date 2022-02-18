Трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют для установки перехода

Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют ночью 19 февраля из-за строительства пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в Уралуправтодоре.
«На трассе Р-351 км 143 с 00:00 до 00:40 19 февраля будет перекрыто движение в связи с установкой модульного пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления», — сообщает пресс-служба Уралуправтодора.
Дорожники ранее уже перекрывали трассу 16 февраля ради возведения двух новых надземных пешеходных переходов. Движение в обе стороны было перекрыто в ночь с 15 на 16 февраля на 213 и 221 километрах.
Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют ночью 19 февраля из-за строительства пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в Уралуправтодоре. «На трассе Р-351 км 143 с 00:00 до 00:40 19 февраля будет перекрыто движение в связи с установкой модульного пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления», — сообщает пресс-служба Уралуправтодора. Дорожники ранее уже перекрывали трассу 16 февраля ради возведения двух новых надземных пешеходных переходов. Движение в обе стороны было перекрыто в ночь с 15 на 16 февраля на 213 и 221 километрах.