Трассу Екатеринбург — Тюмень перекроют для установки перехода

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Подготовка к перекрытию улицы Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, дорожный знак, дорожное строительство, перекрытие дороги, ремонт дороги
Проезд будет перекрыт в оба направления Фото:

Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют ночью 19 февраля из-за строительства пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в Уралуправтодоре.

«На трассе Р-351 км 143 с 00:00 до 00:40 19 февраля будет перекрыто движение в связи с установкой модульного пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления», — сообщает пресс-служба Уралуправтодора.

Дорожники ранее уже перекрывали трассу 16 февраля ради возведения двух новых надземных пешеходных переходов. Движение в обе стороны было перекрыто в ночь с 15 на 16 февраля на 213 и 221 километрах.

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Трассу Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» перекроют ночью 19 февраля из-за строительства пешеходного перехода. Об этом URA.RU сообщили в Уралуправтодоре. «На трассе Р-351 км 143 с 00:00 до 00:40 19 февраля будет перекрыто движение в связи с установкой модульного пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления», — сообщает пресс-служба Уралуправтодора. Дорожники ранее уже перекрывали трассу 16 февраля ради возведения двух новых надземных пешеходных переходов. Движение в обе стороны было перекрыто в ночь с 15 на 16 февраля на 213 и 221 километрах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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