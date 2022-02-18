Отец свердловской биатлонистки умер во время Олимпиады. «Узнала об этом после гонки»

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Заключительный этап кубка мира по биатлону. Тюмень, биатлон, стрельба, спорт, соревнование
Биатлонистка узнала о смерти отца после финиша в гонке преследования Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Биатлонистка из Екатеринбурга Ирина Казакевич рассказала, что во время Олимпиады-2022 в Пекине у нее умер отец. Похороны состоялись в день, когда она в составе сборной Олимпийского комитета России завоевала серебряную медаль.

«Узнала о [смерти отца] сразу после гонки преследования [13 февраля]. Самое тяжелое было ехать на пристрелку, понимая, что в другом месте сейчас происходит совсем другая церемония. Никому не пожелаю пережить такое», — цитирует свердловскую спортсменку ТАСС. Она отметила, что о случившемся знали тренер и биатлонистка Светлана Миронова.

Для Ирины Казакевич серебряная медаль в эстафете на ОИ-2022 — первая олимпийская медаль. Девушки финишировали вторыми по результатам четырех этапов, уступив команде из Швеции. Третье место заняли биатлонистки из Германии. Позднее стало известно, что из-за выбывшей из-за травмы норвежки Ингрид Тандреволд, Казакевич заняла ее место в масс-старте, который был перенесен на утро 18 февраля.

Казакевич финишировала на 20 месте с семью промахами, лучшей из россиянок оказалась Кристина Резцова с шестью, финишировавшая спустя минуту и 11 секунд после лидера гонки. Чемпионкой стала француженка Жюстин Брезаз-Буше, серебряным призером — норвежка Тирил Экхофф, «бронза» досталась Марте Ульсбю Ройсланн, которая также представляет Норвегию. Гонку транслировал телеканал «Первый».

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Биатлонистка из Екатеринбурга Ирина Казакевич рассказала, что во время Олимпиады-2022 в Пекине у нее умер отец. Похороны состоялись в день, когда она в составе сборной Олимпийского комитета России завоевала серебряную медаль. «Узнала о [смерти отца] сразу после гонки преследования [13 февраля]. Самое тяжелое было ехать на пристрелку, понимая, что в другом месте сейчас происходит совсем другая церемония. Никому не пожелаю пережить такое», — цитирует свердловскую спортсменку ТАСС. Она отметила, что о случившемся знали тренер и биатлонистка Светлана Миронова. Для Ирины Казакевич серебряная медаль в эстафете на ОИ-2022 — первая олимпийская медаль. Девушки финишировали вторыми по результатам четырех этапов, уступив команде из Швеции. Третье место заняли биатлонистки из Германии. Позднее стало известно, что из-за выбывшей из-за травмы норвежки Ингрид Тандреволд, Казакевич заняла ее место в масс-старте, который был перенесен на утро 18 февраля. Казакевич финишировала на 20 месте с семью промахами, лучшей из россиянок оказалась Кристина Резцова с шестью, финишировавшая спустя минуту и 11 секунд после лидера гонки. Чемпионкой стала француженка Жюстин Брезаз-Буше, серебряным призером — норвежка Тирил Экхофф, «бронза» досталась Марте Ульсбю Ройсланн, которая также представляет Норвегию. Гонку транслировал телеканал «Первый».
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