Суд Екатеринбурга арестовал друга южанина, избившего женщин

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Подростка подозревают в хулиганстве Фото:

В Екатеринбурге отправили в СИЗО на один месяц и 28 дней второго подростка, участвовавшего в нападении на двух женщин на автобусной остановке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Екатеринбурга.

«В отношении подростка судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 28 дней», — рассказали в пресс-службе. Его обвиняют по статье о хулиганстве, но по делу о нанесении телесных повреждений мигрант не проходит.

Новость дополняется.

В Екатеринбурге отправили в СИЗО на один месяц и 28 дней второго подростка, участвовавшего в нападении на двух женщин на автобусной остановке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Екатеринбурга. «В отношении подростка судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 28 дней», — рассказали в пресс-службе. Его обвиняют по статье о хулиганстве, но по делу о нанесении телесных повреждений мигрант не проходит. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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