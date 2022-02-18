Суд Екатеринбурга арестовал друга южанина, избившего женщин

18 февраля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Подростка подозревают в хулиганстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге отправили в СИЗО на один месяц и 28 дней второго подростка, участвовавшего в нападении на двух женщин на автобусной остановке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Екатеринбурга. «В отношении подростка судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 28 дней», — рассказали в пресс-службе. Его обвиняют по статье о хулиганстве, но по делу о нанесении телесных повреждений мигрант не проходит. Новость дополняется.

В Екатеринбурге отправили в СИЗО на один месяц и 28 дней второго подростка, участвовавшего в нападении на двух женщин на автобусной остановке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Екатеринбурга. «В отношении подростка судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 28 дней», — рассказали в пресс-службе. Его обвиняют по статье о хулиганстве, но по делу о нанесении телесных повреждений мигрант не проходит. Новость дополняется.