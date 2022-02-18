Суд Екатеринбурга арестовал друга южанина, избившего женщин

Подростка подозревают в хулиганстве
В Екатеринбурге отправили в СИЗО на один месяц и 28 дней второго подростка, участвовавшего в нападении на двух женщин на автобусной остановке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда Екатеринбурга.
«В отношении подростка судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 28 дней», — рассказали в пресс-службе. Его обвиняют по статье о хулиганстве, но по делу о нанесении телесных повреждений мигрант не проходит.
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