Трусова сняла медаль после награждения. «Сейчас Щербакова покажет»

18 февраля 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Александра Трусова призналась, что сняла медаль Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российская спортсменка Александра Трусова вышла к журналистам без серебряной медали, которую ей дали на церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине. Она объяснила этот поступок тем, что награждение закончилось. «Сняла. Награждение закончилось. Сейчас Аня [Щербакова, которая получила золотую медаль] придет и покажет», — передает ее слова корреспондент РИА «Новости». Трусова пояснила, что у нее хорошее настроение. Она скучает по родным и ждет, когда ей привезут ее собак. Спортсменка пожаловалась, что устала от местной еды. Трусова завоевала медаль в женском одиночном фигурном катании 17 февраля. В своей программе она впервые в истории выполнила пять четверных прыжков, однако даже этого не хватило для первого места. После объявления результатов она расплакалась и отказалась идти на награждение. Спортсменка эмоционально отреагировала на второе место, пишут Дни.ру. Она сказала, что ненавидит этот спорт и никогда больше не выйдет на лед, дополняет Vse42. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская спортсменка Александра Трусова вышла к журналистам без серебряной медали, которую ей дали на церемонии награждения на Олимпийских играх в Пекине. Она объяснила этот поступок тем, что награждение закончилось. «Сняла. Награждение закончилось. Сейчас Аня [Щербакова, которая получила золотую медаль] придет и покажет», — передает ее слова корреспондент РИА «Новости». Трусова пояснила, что у нее хорошее настроение. Она скучает по родным и ждет, когда ей привезут ее собак. Спортсменка пожаловалась, что устала от местной еды. Трусова завоевала медаль в женском одиночном фигурном катании 17 февраля. В своей программе она впервые в истории выполнила пять четверных прыжков, однако даже этого не хватило для первого места. После объявления результатов она расплакалась и отказалась идти на награждение. Спортсменка эмоционально отреагировала на второе место, пишут Дни.ру. Она сказала, что ненавидит этот спорт и никогда больше не выйдет на лед, дополняет Vse42.