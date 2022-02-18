В Донбассе сообщили, что давно готовились к эвакуации в РФ

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Эвакуация из Донбасса готовилась давно Фото:
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Война на Украине

Операция по возможной эвакуации жителей Донбасса в Россию была запланирована давно. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на информированный источник из непризнанной ДНР.

«Логично, что всю уже почти восьмилетнюю войну мы к этому готовились. Понятно, что противник попытается совершить провокации в случае массовых передвижений», — отметил собеседник в разговоре с «Ридусом».

По словам представителя ДНР, списки готовых эвакуироваться были подготовлены заранее. При этом, как отмечает собеседник издания, многое для массовой эвакуации еще не готово, но в Ростовский области предусмотрены места для размещения беженцев, а также гарантирована поддержка МЧС РФ.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. С таким же заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Президент России Владимир Путин уже поручил выплачивать беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей.

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Операция по возможной эвакуации жителей Донбасса в Россию была запланирована давно. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на информированный источник из непризнанной ДНР. «Логично, что всю уже почти восьмилетнюю войну мы к этому готовились. Понятно, что противник попытается совершить провокации в случае массовых передвижений», — отметил собеседник в разговоре с «Ридусом». По словам представителя ДНР, списки готовых эвакуироваться были подготовлены заранее. При этом, как отмечает собеседник издания, многое для массовой эвакуации еще не готово, но в Ростовский области предусмотрены места для размещения беженцев, а также гарантирована поддержка МЧС РФ. Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. С таким же заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Президент России Владимир Путин уже поручил выплачивать беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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