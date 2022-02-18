В Донбассе сообщили, что давно готовились к эвакуации в РФ

18 февраля 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Эвакуация из Донбасса готовилась давно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Операция по возможной эвакуации жителей Донбасса в Россию была запланирована давно. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на информированный источник из непризнанной ДНР. «Логично, что всю уже почти восьмилетнюю войну мы к этому готовились. Понятно, что противник попытается совершить провокации в случае массовых передвижений», — отметил собеседник в разговоре с «Ридусом». По словам представителя ДНР, списки готовых эвакуироваться были подготовлены заранее. При этом, как отмечает собеседник издания, многое для массовой эвакуации еще не готово, но в Ростовский области предусмотрены места для размещения беженцев, а также гарантирована поддержка МЧС РФ. Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. С таким же заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Президент России Владимир Путин уже поручил выплачивать беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Операция по возможной эвакуации жителей Донбасса в Россию была запланирована давно. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на информированный источник из непризнанной ДНР. «Логично, что всю уже почти восьмилетнюю войну мы к этому готовились. Понятно, что противник попытается совершить провокации в случае массовых передвижений», — отметил собеседник в разговоре с «Ридусом». По словам представителя ДНР, списки готовых эвакуироваться были подготовлены заранее. При этом, как отмечает собеседник издания, многое для массовой эвакуации еще не готово, но в Ростовский области предусмотрены места для размещения беженцев, а также гарантирована поддержка МЧС РФ. Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. С таким же заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. Президент России Владимир Путин уже поручил выплачивать беженцам из Донбасса 10 тысяч рублей.