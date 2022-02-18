18 февраля 2022

В Луганске произошел мощный взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Взрыв произошел на нефтепроводе «Дружба» Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В Луганске прогремел мощный взрыв. Местное телевидение сообщает, что горит нефтепровод.

В Луганске произошел взрыв на нефтепроводе «Дружба», сообщает местный телеканал «Юнион». На месте происшествия работают спасатели, причины инцидента неизвестны.

Ранее сообщалось, что в ДНР попытались устроить диверсию. В центре Донецка подорвали автомобиль на парковке у дома правительства. Был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, пишет RT. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут организовать нападение на самопровозглашенные республики Донбасса в любой момент.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Луганске прогремел мощный взрыв. Местное телевидение сообщает, что горит нефтепровод. В Луганске произошел взрыв на нефтепроводе «Дружба», сообщает местный телеканал «Юнион». На месте происшествия работают спасатели, причины инцидента неизвестны. Ранее сообщалось, что в ДНР попытались устроить диверсию. В центре Донецка подорвали автомобиль на парковке у дома правительства. Был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, пишет RT. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут организовать нападение на самопровозглашенные республики Донбасса в любой момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...