В Луганске прогремел мощный взрыв. Местное телевидение сообщает, что горит нефтепровод. В Луганске произошел взрыв на нефтепроводе «Дружба», сообщает местный телеканал «Юнион». На месте происшествия работают спасатели, причины инцидента неизвестны. Ранее сообщалось, что в ДНР попытались устроить диверсию. В центре Донецка подорвали автомобиль на парковке у дома правительства. Был взорван автомобиль начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, пишет RT. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут организовать нападение на самопровозглашенные республики Донбасса в любой момент.